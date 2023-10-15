В Сирии заявили об очередном ударе Израиля по аэропорту Алеппо
Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило министерство обороны Сирии.
«Около 23.35 14 октября Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — говорится в заявлении минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Все рейсы из аэропорта Алеппо перенаправили в Латакию, сообщило министерство транспорта Сирии.
Израиль официально не сообщал об ударах по аэропорту Алеппо. Накануне Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы. По данным военных, две ракеты, запущенные со стороны Сирии, упали на открытой местности.
12 октября сирийское агентство Sana сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Оба аэропорта после прекратили работу. Reuters отмечал, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана.