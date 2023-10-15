Газета
Общество

В Сирии заявили об очередном ударе Израиля по аэропорту Алеппо

Ведомости

Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило министерство обороны Сирии.

«Около 23.35 14 октября Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — говорится в заявлении минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Все рейсы из аэропорта Алеппо перенаправили в Латакию, сообщило министерство транспорта Сирии.

Ранее по теме: СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль официально не сообщал об ударах по аэропорту Алеппо. Накануне Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы. По данным военных, две ракеты, запущенные со стороны Сирии, упали на открытой местности.

12 октября сирийское агентство Sana сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Оба аэропорта после прекратили работу. Reuters отмечал, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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