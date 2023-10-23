Премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи в парламенте заявил, что правительство намерено и дальше придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией несмотря на сложные отношения.
«Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но мы продолжим придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», – сказал он (цитата по «РИА Новости».
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.
В феврале Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. При этом он подчеркнул, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил. 10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио, присоединившегося к антироссийским санкциям.