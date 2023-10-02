Япония не смогла согласовать с Россией ловлю рыбы у Кунашира
Японские рыбаки не смогли начать традиционный промысел одноперого терпуга у острова Кунашир в южной части Курил, поскольку власти страны не договорились об этом с Россией, сообщил телеканал NHK.
Промысел терпуга начинается в середине сентября, но в этом году восемь местных рыболовецких судов ведут вылов в японских водах, получая частичную компенсацию от государства. Также, вероятно, японские рыбаки не смогут в октябре начать добычу осьминога у островов Хабомаи.
В июне 2022 г. Россия приостановила действие соглашения о промысле морских ресурсов от 1998 г., потому что Токио затягивает с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении технической помощи Сахалину.
Это соглашение предусматривало сотрудничество «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Соглашение будет приостановлено до выполнения Японией своих финансовых обязательств, сообщил тогда МИД РФ.
В конце марта 2022 г. Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. В январе 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу японских рыбаков из-за санкций Токио. В феврале она назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией.
По итогам Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах. Он также не был заключен между современной Россией и японскими властями. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.