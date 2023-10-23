Песков прокомментировал слова Байдена о необходимости смены миропорядка
Человечество нуждается в новом миропорядке. С этим тезисом президента США Джо Байдена согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом США не способны построить такой миропорядок.
«Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах», – подчеркнул Песков.
По словам Пескова, новое мироустройство должно стать свободным от попыток концентрирования всех механизмов мирового управления в руках у одного государства, пытающегося навязать другим странам свою волю и решения. Миропорядок должен зиждиться на международном праве, взаимоуважении, взаимовыгоде, а также невмешательстве во внутренние дела других стран, считает он.
«Но у господина Байдена была еще одна фраза, что США способны построить такой порядок. И здесь мы не согласны. Вот в этой части мы не согласны, потому что США так или иначе – о каком бы миропорядке они ни говорили – они имеют в виду американоцентричный миропорядок, то есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», – подытожил пресс-секретарь президента.
21 октября Байден в рамках предвыборного приема в Белом доме заявил, что человечество нуждается в новом мировом порядке, поскольку модель, которая образовалась в период после Второй мировой войны, начинает себя изживать.
5 октября на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поддержал движение в сторону справедливой многополярности. «Перед нами стоит задача, по сути, строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», – сказал Путин. Глава государства добавил, что США и их сателлиты давно взяли курс на гегемонию, но Россия с самого начала понимала, что такие попытки обречены на провал.
О том, что США придется учитывать интересы России, а не подавлять ее, говорил президент РФ Владимир Путин 17 октября. Российский президент посоветовал не только президенту Байдену, но и всем политическим элитам Соединенных Штатов в целом научиться уважать других – «тогда никого не надо будет подавлять». Стремление к подавлению, по мнению Путина, ведет к проблемам.