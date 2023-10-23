Песков прокомментировал слова Байдена о необходимости смены миропорядка

«Но у господина Байдена была еще одна фраза, что США способны построить такой порядок. И здесь мы не согласны. Вот в этой части мы не согласны, потому что США так или иначе – о каком бы миропорядке они ни говорили – они имеют в виду американоцентричный миропорядок, то есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», – подытожил пресс-секретарь президента.