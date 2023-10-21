Байден призвал создать новый мировой порядок

«Я думаю, что у нас есть возможность делать дела, если мы будем работать достаточно дерзко и самоуверенно, чтобы объединить мир так, как никогда раньше не было. Мы в течение 50 лет находились в послевоенном периоде, который очень хорошо работал, но эта [модель] как бы себя изжила. Как бы себя изжила. Нужен новый мировой порядок в том смысле, как и [та система] была мировым порядком», – сказал Байден.