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Байден призвал создать новый мировой порядок

Ведомости

Человечество нуждается в новом мировом порядке, поскольку модель, которая образовалась в период после Второй мировой войны, начинает себя изживать, заявил президент США Джо Байден в рамках предвыборного приема в Белом доме. Стенограмму выступления приводит пресс-служба американской администрации.

«Я думаю, что у нас есть возможность делать дела, если мы будем работать достаточно дерзко и самоуверенно, чтобы объединить мир так, как никогда раньше не было. Мы в течение 50 лет находились в послевоенном периоде, который очень хорошо работал, но эта [модель] как бы себя изжила. Как бы себя изжила. Нужен новый мировой порядок в том смысле, как и [та система] была мировым порядком», – сказал Байден.

Выступление Владимира Путина на «Валдае». Главное

По оценке президента, перед страной стоит задача строительства нового мира

Он также добавил, что у США в сложившейся геополитической ситуации есть «реальный шанс объединить мир», чтобы воссоздать положение, которого не было уже в течение длительного времени.

О трансформации миропорядка ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, однополярная гегемония США в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Он отмечал, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ в прошлом году.

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5 октября на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поддержал движение в сторону справедливой многополярности. «Перед нами стоит задача, по сути, строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», – сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что США и их сателлиты давно взяли курс на гегемонию, но Россия с самого начала понимала, что такие попытки обречены на провал. «Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики», – отметил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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