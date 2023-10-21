Байден призвал создать новый мировой порядок
Человечество нуждается в новом мировом порядке, поскольку модель, которая образовалась в период после Второй мировой войны, начинает себя изживать, заявил президент США Джо Байден в рамках предвыборного приема в Белом доме. Стенограмму выступления приводит пресс-служба американской администрации.
«Я думаю, что у нас есть возможность делать дела, если мы будем работать достаточно дерзко и самоуверенно, чтобы объединить мир так, как никогда раньше не было. Мы в течение 50 лет находились в послевоенном периоде, который очень хорошо работал, но эта [модель] как бы себя изжила. Как бы себя изжила. Нужен новый мировой порядок в том смысле, как и [та система] была мировым порядком», – сказал Байден.
Он также добавил, что у США в сложившейся геополитической ситуации есть «реальный шанс объединить мир», чтобы воссоздать положение, которого не было уже в течение длительного времени.
О трансформации миропорядка ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, однополярная гегемония США в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Он отмечал, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ в прошлом году.
5 октября на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поддержал движение в сторону справедливой многополярности. «Перед нами стоит задача, по сути, строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», – сказал Путин.
Глава российского государства добавил, что США и их сателлиты давно взяли курс на гегемонию, но Россия с самого начала понимала, что такие попытки обречены на провал. «Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики», – отметил президент.