Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов
Росрыболовство внесло в правительство предложение о запрете на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономная территория Дании), сообщается на сайте ведомства.
Такой шаг предлагается в качестве ответной меры на ограничения, введенные в отношении российских рыболовов. С Фарерских островов импортируются в основном сельдь, скумбрия и мойва, причем в 2018-2022 гг. объем этого импорта сократился со 144 100 до 71 500 т.
«Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них», – считают в ведомстве.
Импорт с Фарерских островов можно заместить через перераспределение части российского экспорта на поставки на внутренний рынок, добавили в Росрыболовстве.
В начале июня стало известно, что Фарерские острова намерены ограничить доступ в свои порты для российских судов. Как отмечало «Датское радио», планировалось на 75% ограничить объем перевалки рыбы в местных портах, а также запретить оказание ремонтных услуг судам из РФ.