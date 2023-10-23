Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов

Такой шаг предлагается в качестве ответной меры на ограничения, введенные в отношении российских рыболовов. С Фарерских островов импортируются в основном сельдь, скумбрия и мойва, причем в 2018-2022 гг. объем этого импорта сократился со 144 100 до 71 500 т.