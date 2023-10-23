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Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов

Ведомости

Росрыболовство внесло в правительство предложение о запрете на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономная территория Дании), сообщается на сайте ведомства.

Такой шаг предлагается в качестве ответной меры на ограничения, введенные в отношении российских рыболовов. С Фарерских островов импортируются в основном сельдь, скумбрия и мойва, причем в 2018-2022 гг. объем этого импорта сократился со 144 100 до 71 500 т.

«Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них», – считают в ведомстве.

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Импорт с Фарерских островов можно заместить через перераспределение части российского экспорта на поставки на внутренний рынок, добавили в Росрыболовстве.

В начале июня стало известно, что Фарерские острова намерены ограничить доступ в свои порты для российских судов. Как отмечало «Датское радио», планировалось на 75% ограничить объем перевалки рыбы в местных портах, а также запретить оказание ремонтных услуг судам из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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