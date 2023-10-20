В Минсельхозе оценили объемы строительства рыбопромыслового флота

27 сентября на Международном рыбопромышленном форуме он говорил о 19 достроенных судах. «Наша общая задача – достроить все запланированные в рамках первого этапа [инвестквот] суда. Взаимодействуем по данному вопросу как с верфями, так и с инвесторами. Когда весь объем судов, построенных в рамках первого этапа, будет введен, флот Дальнего Востока обновится на 40%, а на севере – на 80%», – отмечал министр.