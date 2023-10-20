В Минсельхозе оценили объемы строительства рыбопромыслового флота

В Минсельхозе оценили объемы строительства рыбопромыслового флотаПатрушев заявил, что не было построено и половины судов от запланированных
Объемы строительства рыбопромыслового флота обсудили на заседании «Инцидента №42» «Рыбопромысловые суда», которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник.
По словам другого источника, в совещании 18 октября также приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, генеральный директор ОСК Андрей Пучков, представители Генпрокураторы, Минпромторга, судостроительных и рыбопромышленных предприятий.
В пресс-службе Росрыболовства «Ведомостям» пояснили, что с учетом COVID-19 и введенных недружественными странами санкций предельные сроки строительства судов увеличились с шести до восьми лет. «К настоящему моменту завершено строительство и передано заказчикам 20 судов. К концу года ожидается, что будет сдано еще четыре новых судна», – пояснили в пресс-службе ведомства.
На совещании Патрушев отметил, что работа ранее начиналась с 11 построенных судов. «В процессе сдали еще девять, причем один краболов – буквально пару недель назад. Итого – 20 судов. Тем не менее это даже не половина от того количества, которое должно быть готово к сегодняшнему дню», – передает слова Патрушева собеседник «Ведомостей».
27 сентября на Международном рыбопромышленном форуме он говорил о 19 достроенных судах. «Наша общая задача – достроить все запланированные в рамках первого этапа [инвестквот] суда. Взаимодействуем по данному вопросу как с верфями, так и с инвесторами. Когда весь объем судов, построенных в рамках первого этапа, будет введен, флот Дальнего Востока обновится на 40%, а на севере – на 80%», – отмечал министр.
По словам источника, министр обратил внимание верфей и инвесторов на необходимость соблюдения принятых на себя обязательств. В скором времени на верфи поступят новые заказы на рыболовные суда (порядка 30) и краболовы (31), добавляет собеседник «Ведомостей», близкий к правительству.
В Росрыболовстве добавили, что в рамках мер правительства по разработке и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования должны быть созданы эскизные проекты не менее чем по 40 типам оборудования. В ведомстве рассчитывают, что в течение двух следующих лет – 2024 и 2025 гг. – они позволят достроить большинство судов.
По словам собеседника «Ведомостей», на совещании Патрушев также отметил, что в рамках второго этапа механизма инвестиционных квот ведется прием заявок в отношении водных биологических ресурсов. Кроме того, прошли аукционы Рослыболовства по продаже прав на добычу краба на 15 лет.
Росрыболовство ожидает, что в течение полугода победители торгов заключат контракты с верфями на строительство новых краболовов и инфраструктурных объектов, говорил ранее Шестаков (его слова приводит пресс-служба).
Механизм инвестквот запущен правительством в 2017 г. и позволил привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Квоты на добычу биоресурсов предоставляются предприятиям, которые строят новые рыбопромысловые суда и заводы. Первые договоры с инвесторами заключены в 2018 г. Инвестиционные проекты отбирает специальная комиссия Росрыболовства.
В рамках первого этапа инвестквот должны были построить 105 судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов, в рамках второго этапа – еще порядка 45 судов. «Сейчас в целом сдано 19 судов – восемь краболовов и 11 рыболовецких», – говорил Шестаков (цитата по ТАСС) на VI Международном рыбопромышленном форуме.