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Росрыболовство продало права на вылов краба на 66 млрд рублей

Почти все торги прошли без борьбы
Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Опубликованы результаты первых девяти аукционов по продаже прав на добычу краба на 15 лет в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как сказано на сайте ГИС «Торги», разыграть удалось восемь лотов. При стартовой цене в 61 млрд руб. инвесторы согласились заплатить за них 66 млрд руб. Победители обязуются также построить краболовы. Аукцион еще по одному лоту не состоялся, так как единственный участник отозвал свою заявку.

Победителем двух аукционов стала компания «Владкраб», входящая в группу «Русский краб». Сумма сделки составит 17,5 млрд руб. Сама компания является крупнейшим крабодобытчиком в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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