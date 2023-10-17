Росрыболовство продало права на вылов краба на 66 млрд рублей

Опубликованы результаты первых девяти аукционов по продаже прав на добычу краба на 15 лет в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как сказано на сайте ГИС «Торги», разыграть удалось восемь лотов. При стартовой цене в 61 млрд руб. инвесторы согласились заплатить за них 66 млрд руб. Победители обязуются также построить краболовы. Аукцион еще по одному лоту не состоялся, так как единственный участник отозвал свою заявку.