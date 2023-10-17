Росрыболовство продало права на вылов краба на 66 млрд рублей

Росрыболовство продало права на вылов краба на 66 млрд рублейПочти все торги прошли без борьбы
Опубликованы результаты первых девяти аукционов по продаже прав на добычу краба на 15 лет в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как сказано на сайте ГИС «Торги», разыграть удалось восемь лотов. При стартовой цене в 61 млрд руб. инвесторы согласились заплатить за них 66 млрд руб. Победители обязуются также построить краболовы. Аукцион еще по одному лоту не состоялся, так как единственный участник отозвал свою заявку.
Победителем двух аукционов стала компания «Владкраб», входящая в группу «Русский краб». Сумма сделки составит 17,5 млрд руб. Сама компания является крупнейшим крабодобытчиком в России.
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