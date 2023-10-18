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Росрыболовство определило еще девять победителей торгов на право добычи краба

Они заплатят за лоты более 70 млрд рублей
Алексей Полухин
Александр Пирагис / РИА Новости

Росрыболовство подвело итоги еще 9 аукционов, на которых разыгрывались права на добычу краба сроком на 15 лет, следует из данных площадки ГИС «Торги», опубликованных 18 октября. Инвесторы при общей стартовой цене этих лотов в 68,4 млрд руб. обязались заплатить 70,6 млрд руб. и построить 5 краболовов и 4 логистических комплекса.

Распределение инвестквот предполагает обязательства компаний по вложению средств в строительство судов на российских верфях или в рыбоперерабатывающую инфраструктуру. Сами торги прошли практически без борьбы, на шести из них сделан лишь один шаг на повышение, а участие в оставшихся трех приняли по одной компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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