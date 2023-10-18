Росрыболовство определило еще девять победителей торгов на право добычи краба

Росрыболовство определило еще девять победителей торгов на право добычи крабаОни заплатят за лоты более 70 млрд рублей
Росрыболовство подвело итоги еще 9 аукционов, на которых разыгрывались права на добычу краба сроком на 15 лет, следует из данных площадки ГИС «Торги», опубликованных 18 октября. Инвесторы при общей стартовой цене этих лотов в 68,4 млрд руб. обязались заплатить 70,6 млрд руб. и построить 5 краболовов и 4 логистических комплекса.
Распределение инвестквот предполагает обязательства компаний по вложению средств в строительство судов на российских верфях или в рыбоперерабатывающую инфраструктуру. Сами торги прошли практически без борьбы, на шести из них сделан лишь один шаг на повышение, а участие в оставшихся трех приняли по одной компании.
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