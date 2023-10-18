Росрыболовство определило еще девять победителей торгов на право добычи краба

Распределение инвестквот предполагает обязательства компаний по вложению средств в строительство судов на российских верфях или в рыбоперерабатывающую инфраструктуру. Сами торги прошли практически без борьбы, на шести из них сделан лишь один шаг на повышение, а участие в оставшихся трех приняли по одной компании.