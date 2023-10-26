Гладков сообщил о шести атаках беспилотников за сутки
25 октября Белгородская область подверглась атакам шести беспилотников, следует из сводки, опубликованной в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.
На окраине села Цаповка с квадрокоптеров ВСУ сбросили два взрывных устройства, также осколочный боеприпас был сброшен с беспилотника в селе Новопетровка. В обоих случаях обошлось без последствий.
Удар еще одним боеприпасом противник при помощи дрона нанес по селу Тишанка. В результате атаки никто не пострадал, но повреждение получил инфраструктурный объект связи.
Пятый беспилотник сбросил в селе Сподарюшино два взрывных устройств. Шестой дрон был сбит над селом Доброе. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, за сутки противник в общей сложности выпустил по Белгородской области 37 снарядов. Прилеты были зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Обошлось без последствий на земле, уточнил Гладков.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.