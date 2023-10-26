Газета
Политика

Лавров: Россия вынуждена компенсировать размещение ядерного оружия США в Европе

Ведомости

Россия вынуждена прибегать к компенсирующим мерам с учетом размещения США ядерного оружия в Европе и осуществления совместных ядерных миссий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности высокого уровня в Минске.

«Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Это имеет крайне дестабилизирующий заряд и на фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам», – рассказал он.

НАТО, по оценке Лаврова, не смущает, что своими действиями они нарушают обязательства соблюдать принцип равной и неделимой безопасности, предусматривающий отказ от укрепления собственной безопасности за чужой счет. Страны Запада, считает министр, разрушили в Европе комплекс мер доверия и контроля над вооружениями.

«Достаточно упомянуть выход Соединенных Штатов из договоров по противоракетной обороне, о запрещении ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу», – пояснил он.

Ранее по теме: США и Россия могут возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности

Ранее 25 октября президент России и верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Как писали «Ведомости», Россия получила от США предложение на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что предложение американцев не означает немедленного возобновления диалога по стратегической стабильности, поскольку они предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в отрыве от «всего происходящего».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных