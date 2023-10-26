Лавров: Россия вынуждена компенсировать размещение ядерного оружия США в Европе

Как писали «Ведомости», Россия получила от США предложение на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что предложение американцев не означает немедленного возобновления диалога по стратегической стабильности, поскольку они предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в отрыве от «всего происходящего».