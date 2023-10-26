Лавров: Россия вынуждена компенсировать размещение ядерного оружия США в Европе
Россия вынуждена прибегать к компенсирующим мерам с учетом размещения США ядерного оружия в Европе и осуществления совместных ядерных миссий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности высокого уровня в Минске.
«Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Это имеет крайне дестабилизирующий заряд и на фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам», – рассказал он.
НАТО, по оценке Лаврова, не смущает, что своими действиями они нарушают обязательства соблюдать принцип равной и неделимой безопасности, предусматривающий отказ от укрепления собственной безопасности за чужой счет. Страны Запада, считает министр, разрушили в Европе комплекс мер доверия и контроля над вооружениями.
«Достаточно упомянуть выход Соединенных Штатов из договоров по противоракетной обороне, о запрещении ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу», – пояснил он.
Ранее 25 октября президент России и верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Как писали «Ведомости», Россия получила от США предложение на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что предложение американцев не означает немедленного возобновления диалога по стратегической стабильности, поскольку они предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в отрыве от «всего происходящего».