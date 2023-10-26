Маск назвал дураками сторонников продолжения военной помощи Киеву

Президент США Джо Байден 20 октября запросил конгресс выделить дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю. Общая сумма запроса составляет $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначено для Киева, а $14,3 млрд – для Тель-Авива. $9,15 млрд будет направлено на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта. Пакет также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США, борьбу с нелегальной миграцией из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.