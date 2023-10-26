Маск назвал дураками сторонников продолжения военной помощи Киеву
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что продолжение выделения военной помощи Украине не способствует урегулированию конфликта на Украине.
Предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в X заявил, что в прошлом году США выделили Украине свыше $100 млрд, обосновывая это грядущим контрнаступлением ВСУ. Бизнесмен при этом указал на отсутствие военных успехов Украины и получение Россией новых территорий.
«Теперь Вашингтон утверждает, что еще $60 млрд позволят доделать начатое. Ты дурак, если веришь в это», – заявил он. В ответ Маск заявил: «Там много дураков».
Президент США Джо Байден 20 октября запросил конгресс выделить дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю. Общая сумма запроса составляет $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначено для Киева, а $14,3 млрд – для Тель-Авива. $9,15 млрд будет направлено на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта. Пакет также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США, борьбу с нелегальной миграцией из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн. Россия выступает против финансирования военных Украины.