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Политика

Маск назвал дураками сторонников продолжения военной помощи Киеву

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что продолжение выделения военной помощи Украине не способствует урегулированию конфликта на Украине.

Предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в X заявил, что в прошлом году США выделили Украине свыше $100 млрд, обосновывая это грядущим контрнаступлением ВСУ. Бизнесмен при этом указал на отсутствие военных успехов Украины и получение Россией новых территорий.

«Теперь Вашингтон утверждает, что еще $60 млрд позволят доделать начатое. Ты дурак, если веришь в это», – заявил он. В ответ Маск заявил: «Там много дураков».

Президент США Джо Байден 20 октября запросил конгресс выделить дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю. Общая сумма запроса составляет $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначено для Киева, а $14,3 млрд – для Тель-Авива. $9,15 млрд будет направлено на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта. Пакет также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США, борьбу с нелегальной миграцией из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн. Россия выступает против финансирования военных Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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