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Минобороны: Украина потеряла 500 самолетов с начала спецоперации

Ведомости

ВВС Украины с начала российской военной спецоперации потеряли уже 500 самолетов, следует из статистики, опубликованной в ежедневной сводке Минобороны РФ.

При этом только в последние сутки, как утверждается, российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов Миг-29. За неделю общее число сбитых самолетов составило 12, из них 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два вертолета Ми-8.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, украинская сторона потеряла 252 вертолета, более 8100 беспилотников, почти 12 800 танков и другой бронетехники.

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За прошедшую неделю ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и БПЛА по складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов, производственным цехам оружейных предприятий и местам размещения военнослужащих.

За этот период противник предпринял 18 попыток атаковать на Краснолиманском направлении, потеряв в итоге свыше 940 военнослужащих и два танка. На Донецком направлении ВС РФ отразили уже 25 атак, потери ВСУ превысили 2000 человек. На Южнодонецком направлении российские войска заняли более выгодные позиции, отразив при этом две атаки противника.

Ранее 16 октября российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ в небе над Херсонской и Днепропетровской областями. 11 октября российские военные отчитались о поражении украинского штурмовика Су-25 на аэродроме «Долгинцево».

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. В ходе заседания форума «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 000 человек. Кроме того, были уничтожены 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса ВСУ, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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