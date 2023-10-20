Минобороны: Украина потеряла 500 самолетов с начала спецоперации

По словам министра обороны Сергея Шойгу, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. В ходе заседания форума «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 000 человек. Кроме того, были уничтожены 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса ВСУ, добавил он.