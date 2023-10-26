Песков прокомментировал идею Минсельхоза частично запретить экспорт мяса птицы

«[Президент РФ Владимир] Путин как раз говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию всего селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз четко выполняет свои функции», – сказал он.