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Песков прокомментировал идею Минсельхоза частично запретить экспорт мяса птицы

Ведомости

Минсельхоз четко выполняет свои функции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение ведомства ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы.

«[Президент РФ Владимир] Путин как раз говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию всего селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз четко выполняет свои функции», – сказал он.

Отвечая на вопрос о конкретных предложениях Минсельхоза по этому поводу, Песков подчеркнул, что это прерогатива ведомства.

Ранее сегодня Минсельхоз представил проект постановления, в котором предлагается запретить экспорт некоторых видов мяса птицы на полгода на фоне высоких внутренних цен. Там пояснили, что текущая ситуация способствует «чрезмерной привлекательности» поставок на внешние рынки по сравнению с внутренним, что «создает угрозу продовольственной безопасности» России.

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25 октября во время совещания с членами правительства на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана. 

Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. По его словам, из упомянутых стран уже поступает продукция для балансировки рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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