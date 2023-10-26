Песков прокомментировал идею Минсельхоза частично запретить экспорт мяса птицы
Минсельхоз четко выполняет свои функции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение ведомства ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы.
«[Президент РФ Владимир] Путин как раз говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию всего селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз четко выполняет свои функции», – сказал он.
Отвечая на вопрос о конкретных предложениях Минсельхоза по этому поводу, Песков подчеркнул, что это прерогатива ведомства.
Ранее сегодня Минсельхоз представил проект постановления, в котором предлагается запретить экспорт некоторых видов мяса птицы на полгода на фоне высоких внутренних цен. Там пояснили, что текущая ситуация способствует «чрезмерной привлекательности» поставок на внешние рынки по сравнению с внутренним, что «создает угрозу продовольственной безопасности» России.
25 октября во время совещания с членами правительства на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана.
Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. По его словам, из упомянутых стран уже поступает продукция для балансировки рынка.