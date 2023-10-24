Мясо курицы стало дешеветь впервые с июня этого года

О том, что производители курицы начали снижать цены, 16 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но конкретные цифры ведомство тогда не называло. Служба напомнила, что ранее она направила трем крупнейшим птицеводческим компаниям России – ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье» – запросы с просьбой обосновать текущую на тот момент стоимость этого вида мяса. Утверждалось, что после этого производители приняли решение снизить цены, о чем они уведомили ФАС и торговые сети. В НСП и ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. В «Черкизово» и «Приосколье» на вопросы «Ведомостей» не ответили.