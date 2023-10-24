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Мясо курицы стало дешеветь впервые с июня этого года

Стабилизации цен на этот продукт ранее добивался Минсельхоз
Алексей Полухин
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 г. снизилась в цене на 2,8% до 210 руб. за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза птицеводов (НСП, по собственным данным, объединяет компании, обеспечивающие выпуск более 60% российской птицы), которые есть в распоряжении «Ведомостей». Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с конца июня. Рост цен эксперты ранее объясняли «физической нехваткой объемов» мяса и ажиотажным спросом на него. Среди других причин – проблема с производством в отдельных регионах и рост объемов экспорта.

О том, что производители курицы начали снижать цены, 16 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но конкретные цифры ведомство тогда не называло. Служба напомнила, что ранее она направила трем крупнейшим птицеводческим компаниям России – ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье» – запросы с просьбой обосновать текущую на тот момент стоимость этого вида мяса. Утверждалось, что после этого производители приняли решение снизить цены, о чем они уведомили ФАС и торговые сети. В НСП и ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. В «Черкизово» и «Приосколье» на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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