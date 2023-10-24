Мясо курицы стало дешеветь впервые с июня этого года

Мясо курицы стало дешеветь впервые с июня этого годаСтабилизации цен на этот продукт ранее добивался Минсельхоз
Тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 г. снизилась в цене на 2,8% до 210 руб. за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза птицеводов (НСП, по собственным данным, объединяет компании, обеспечивающие выпуск более 60% российской птицы), которые есть в распоряжении «Ведомостей». Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с конца июня. Рост цен эксперты ранее объясняли «физической нехваткой объемов» мяса и ажиотажным спросом на него. Среди других причин – проблема с производством в отдельных регионах и рост объемов экспорта.
О том, что производители курицы начали снижать цены, 16 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но конкретные цифры ведомство тогда не называло. Служба напомнила, что ранее она направила трем крупнейшим птицеводческим компаниям России – ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье» – запросы с просьбой обосновать текущую на тот момент стоимость этого вида мяса. Утверждалось, что после этого производители приняли решение снизить цены, о чем они уведомили ФАС и торговые сети. В НСП и ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. В «Черкизово» и «Приосколье» на вопросы «Ведомостей» не ответили.