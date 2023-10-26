Минсельхоз предложил запретить экспорт некоторых видов мяса птицы на полгода
Минсельхоз РФ предложил ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы на фоне высоких внутренних цен, такой проект постановления кабмина опубликован на портале нормативных актов. Ранее 25 октября на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент Владимир Путин.
В обосновании необходимости данного проекта ведомство отметило, что «существенный» (+25,3% год к году) рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы связан со снижением производства в России и увеличением себестоимости из-за высокого курса доллара. Текущая ситуация, считает Минсельхоз, способствует «чрезмерной привлекательности» поставок на внешние рынки по сравнению с внутренним, что «создает угрозу продовольственной безопасности» России.
«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы РФ сроком на шесть месяцев», – говорится в документе.
Владимир Путин провел 25 октября совещание с членами правительства по видеосвязи, посвященное подготовке к прохождению зимнего сезона. В ходе мероприятия с докладом выступил и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава государства поинтересовался у него, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана.
Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. «В августе, непосредственно в августе, было небольшое снижение объемов производства, но если брать период с января по август, то у нас объемы производства все равно растут», – сказал он. Из Белоруссии и Казахстана уже поступает продукция для балансировки рынка, добавил министр.
Как писали ранее «Ведомости», тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 г. снизилась в цене на 2,8% до 210 руб. за 1 кг. Удешевление произошло впервые с конца июня. Рост цен эксперты ранее объясняли «физической нехваткой объемов» мяса и ажиотажным спросом на него. Среди других причин – проблема с производством в отдельных регионах и рост объемов экспорта. 16 октября ФАС сообщила, что производители курицы начали снижать цены, но конкретных цифры тогда не назывались.
В августе, по данным Росстата, стоимость 1 кг курицы составила 208 руб., в сентябре – 221 руб. (рост на 22% год к году). Представитель Минсельхоза заявил, что на прошлой неделе Патрушев провел совещание с НСП и крупнейшими производителями.