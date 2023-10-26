Минсельхоз предложил запретить экспорт некоторых видов мяса птицы на полгода

Как писали ранее «Ведомости», тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 г. снизилась в цене на 2,8% до 210 руб. за 1 кг. Удешевление произошло впервые с конца июня. Рост цен эксперты ранее объясняли «физической нехваткой объемов» мяса и ажиотажным спросом на него. Среди других причин – проблема с производством в отдельных регионах и рост объемов экспорта. 16 октября ФАС сообщила, что производители курицы начали снижать цены, но конкретных цифры тогда не назывались.