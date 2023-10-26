Военный суд продлил на полгода домашний арест скрывавшему Трепову после теракта

Следственный комитет (СК) организатором теракта считает журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. Его объявили в розыск. Следствие установило, что подготовкой терактов занимались лица, проживающие на территории Украины и не согласные с проведением спецоперации.