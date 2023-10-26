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Военный суд продлил на полгода домашний арест скрывавшему Трепову после теракта

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву, укрывавшему в своей квартире Дарью Трепову, которую обвиняют в убийстве военкора Владлена Татарского, передает корреспондент ТАСС из суда.

Мера пресечения Касинцеву продлена на полгода – до 18 апреля 2024 г. включительно.

В октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Касинцева. Его обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). 19 октября уголовные деле Касинцева и Треповой поступили во Второй Западный окружной военный суд, 20 октября материалы были переданы судье.

Трепова обвиняется в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

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Взрыв в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 г. При взрыве погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Еще 52 человека получили ранения. По версии следствия, Трепова передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой. На следующий день после взрыва ее задержали. Сейчас она находится в СИЗО до 2 декабря.

После теракта Трепова, по версии следствия, приехала в квартиру Касинцева. Он знал о ее причастности к преступлению, но укрывал ее вплоть до задержания.

Следственный комитет (СК) организатором теракта считает журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. Его объявили в розыск. Следствие установило, что подготовкой терактов занимались лица, проживающие на территории Украины и не согласные с проведением спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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