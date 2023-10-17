Генпрокуратура утвердила обвинение Треповой по делу об убийстве военкора Татарского
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Трепова обвиняется в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Касинцев, в свою очередь, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).
10 октября Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела в отношении Треповой и передал его вместе с обвинительным заключением в суд. В СК тогда уточнили, что расследование в отношении остальных фигурантов дела продолжается.
2 апреля 2023 г. при взрыве в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Еще 52 человека получили ранения.
На следующий день Дарью Трепову, которая, по версии следствия, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, задержали. Вину в содеянном она признает. В настоящее время она находится в СИЗО, 25 августа суд продлил ей арест до 2 декабря.
В июне СК назвал имя организатора теракта, который вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. Им оказался журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), тогда же его объявили в розыск из-за возможной причастности к убийству военкора. В его отношении следствие продолжается.
Следствие установило, что подготовкой терактов занимались лица, проживающие на территории Украины и не согласные с проведением спецоперации. Целью теракта было «устрашение населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО», добавили в СК.