Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Трепову оставили в СИЗО до 2 декабря

Подозреваемую в теракте Дарью Трепову задержали на следующий день, а затем доставили в Москву. По версии следствия, она передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, который и взорвался. Ее обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).