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Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Трепову оставили в СИЗО до 2 декабря

Ведомости

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой. Она останется в СИЗО до 2 декабря, сообщил официальный Telegram-канал столичных судов.

Таким образом, общий срок содержания под стражей Треповой увеличился до семи месяцев и 29 суток.

2 апреля 2023 г. при взрыве в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Еще более 40 человек получили ранения.

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Подозреваемую в теракте Дарью Трепову задержали на следующий день, а затем доставили в Москву. По версии следствия, она передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, который и взорвался. Ее обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

ФСБ выяснила, что организаторами теракта стали спецслужбы Украины и завербованные агенты, в том числе из числа российской оппозиции. 1 июня МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за возможной причастности к убийству военкора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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