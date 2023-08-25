Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Трепову оставили в СИЗО до 2 декабря
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой. Она останется в СИЗО до 2 декабря, сообщил официальный Telegram-канал столичных судов.
Таким образом, общий срок содержания под стражей Треповой увеличился до семи месяцев и 29 суток.
2 апреля 2023 г. при взрыве в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Еще более 40 человек получили ранения.
Подозреваемую в теракте Дарью Трепову задержали на следующий день, а затем доставили в Москву. По версии следствия, она передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, который и взорвался. Ее обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
ФСБ выяснила, что организаторами теракта стали спецслужбы Украины и завербованные агенты, в том числе из числа российской оппозиции. 1 июня МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за возможной причастности к убийству военкора.