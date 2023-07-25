Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о гибели военкора Татарского
Следственный комитет (СК) России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин.
Глава ведомства уточнил, что следователи установили, что организацией теракта занимались находившиеся на Украине лица, которые и завербовали Трепову. «Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», – рассказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
По словам Бастрыкина, Трепова пыталась убедить следствие, что ей не было ничего известно о бомбе. По ее версии, в статуэтке находилось устройство для слежения. Однако следователям удалось установить, что она была в курсе нахождения взрывчатки в статуэтке, подчеркнул глава СК.
По делу потерпевшими признали 85 человек. В ходе расследования допросили около 400 человек, провели 200 экспертиз.
Теракт во время творческого вечера Татарского в кафе «Патриот» произошел 2 апреля. На следующий день Трепову задержали. По версии следствия, она передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, который и взорвался. Ей предъявили обвинения по ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). По решению суда Трепова была арестована, меру пресечения продлили до 2 сентября.
В середине апреля ФСБ установила, что организаторами теракта являются спецслужбы Украины и завербованные ими агенты, в том числе из российской оппозиции. МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за возможной причастности к убийству Татарского. СК заочно предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Следователи пришли к выводу, что именно он вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту.