Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о гибели военкора Татарского

В середине апреля ФСБ установила, что организаторами теракта являются спецслужбы Украины и завербованные ими агенты, в том числе из российской оппозиции. МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за возможной причастности к убийству Татарского. СК заочно предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Следователи пришли к выводу, что именно он вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту.