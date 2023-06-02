СКР назвал организатора теракта, в котором погиб военкор Татарский

На следующий день после теракта сам Попков заверил, что отношения к взрыву не имеет. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям – она моя подписчица, я тоже подписан на ее Twitter, мы иногда переписывались – ее интересовала журналистика», – написал он в своем Telegram-канале.