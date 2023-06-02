СКР назвал организатора теракта, в котором погиб военкор Татарский

СКР назвал организатора теракта, в котором погиб военкор ТатарскийВедомство заочно предъявило обвинение Роману Попкову
Следственный комитет России (СКР) продолжает устанавливать всех причастных к теракту в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В уголовном деле, которое возбудил СКР по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), появился новый фигурант.
Им стал журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Следователи пришли к выводу, что именно он вел переписку с арестованной Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. СКР заочно предъявил Попкову обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта) и объявил в розыск.
На следующий день после теракта сам Попков заверил, что отношения к взрыву не имеет. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям – она моя подписчица, я тоже подписан на ее Twitter, мы иногда переписывались – ее интересовала журналистика», – написал он в своем Telegram-канале.
Помимо Попкова, СКР установил еще одного подозреваемого в причастности к взрыву. 17 мая МВД России внесло в розыскную базу уроженца Украины Юрия Денисова. По данным СКР, в феврале 2023 г. Денисов прибыл в Россию как участник организованной преступной группы и передал Треповой статуэтку с взрывчатым веществом, которую она принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским).
Сейчас Трепова находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Вину в содеянном она признает. 1 июня Басманный суд продлил ей срок содержания под стражей до 2 сентября 2023 г.
Попков родился в Брянской области. Там же начинал свою политическую активность – в организации «Русское национальное единство» (признана экстремистской и запрещена в России), рассказал «Ведомостям» один из его знакомых. Затем Попков увлекся идеями Национал-большевистской партии (НБП; признана экстремистской и запрещена в России) Эдуарда Лимонова: сначала возглавлял ее брянское отделение, затем московское.
В 2003 г. Попкова вместе с другими активистами НБП задерживали литовские силовики, вспоминает собеседник «Ведомостей». Тогда он с другими нацболами заблокировал вагон поезда, следовавшего в Калининград, требуя от властей республики отменить визовый режим для россиян.
В 2006 г. Попков был взят под стражу по делу о нападении активистов движения «Местные» на Лимонова и его соратников у здания Таганского суда. В 2008 г. его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по ст. 213 ст. УК РФ «Хулиганство». Большую часть наказания он отбыл в СИЗО еще до приговора.
В 2009 г. Попков был исключен из НБП за «фракционную деятельность», утверждает собеседник «Ведомостей». После этого он объявил о создании собственного движения «Нация свободы». Некоторое время сотрудничал с изданиями «Особая буква» и «МБХ медиа» (признано иноагентом в России).
В 2021 г. Попков вместе с женой уехал из России на Украину. Работал в издании «Вот так» польского телеканала «Белсат», а также на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в России иноагентом, как Попков и Трепова, внесен в список экстремистов и террористов). Теракт, в котором обвиняется Попков, произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля. По данным следствия, во время творческого вечера Владлена Татарского в кафе «Патриот» в центре города 26-летняя Дарья Трепова передала военкору бюст, в котором находилась взрывчатка. Она сдетонировала после вручения статуэтки Татарскому. Трепову задержали на следующий день, 3 апреля.
После задержания и ареста Треповой на сайте издания «Вот так» перестали выходить публикации, подписанные Попковым. В социальных сетях обвиняемый в теракте активно поддерживает неонацистов из так называемого «Русского добровольческого корпуса».