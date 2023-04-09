Как прошла церемония прощания с Владленом Татарским

Как прошла церемония прощания с Владленом ТатарскимВоенкора из Донбасса похоронили на Троекуровском кладбище
Троекуровское кладбище Москвы 8 апреля стало одним из самых охраняемых мест в городе. Усиление мер безопасности и тщательный досмотр оперативными службами ввели перед церемонией прощания с военным журналистом Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.
Он стал единственным, кто погиб при теракте в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 г., а после этого был посмертно награжден президентом орденом Мужества.
Начало церемонии было назначено на 12:00. Но сотни сочувствующих прибыли задолго до этого и колонной выстроились перед дверью в помещение с гробом. Они стояли в полной тишине. В толпе смешались мужчины в одежде цвета хаки и с патриотическими нашивками на рукавах, военнослужащие (некоторые – со следами ранений), чиновники, молодые девушки со слезами на глазах, представители СМИ и оперативных служб.
Безопасность действительно была необходима: проститься с Татарским пришли не только сотни поклонников и друзей, но и государственные деятели.
Что случилось с Владленом Татарским
2 апреля в помещении кафе «Патриот» на Университетской набережной на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадали более 40 человек. Встреча в кафе была организована движением «Кибер Z фронт». Такие встречи проводились периодически для обсуждения событий в Донбассе. Бар, в котором произошел теракт, ранее назывался Street Food Bar № 1 и принадлежал Пригожину. По словам бизнесмена, он передал заведение «Кибер Z фронту», который проводил там «различные семинары». После гибели Татарского у бара появился стихийный мемориал.
На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), но позднее СКР переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 3 апреля по горячим следам была задержана 26-летняя Дарья Трепова, которая принесла статуэтку со взрывчаткой на мероприятие с военкором. Басманный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме.
В СКР считают, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом в сообщении ведомства отмечалось, что девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, затем экстремистской организацией и запрещен в РФ). Сотрудники организации, в свою очередь, опровергли причастность к преступлению.
Одной из первых появилась на кладбище с букетом красных роз вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая отвечает за гуманитарную миссию «Единой России» в Донбассе. В столицу на похороны также прибыл бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов.
До начала церемонии прощания приехал на кладбище и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин – он принес Татарскому «именную кувалду»: ее положили рядом с гробом.
На следующий день после взрыва Пригожин посмертно зачислил его в ряды бойцов «Вагнера». Близкий к организаторам мероприятия источник «Ведомостей» сказал, что бизнесмен якобы взял на себя часть расходов на погребение и поминки.
Все компенсации, которые положены погибшему бойцу ЧВК «Вагнер», были переданы в день похорон его семье, пояснил позже Пригожин: «Что касается оплаты похорон – нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского». Сделать это «пожелали его друзья».
«Владлен остается с нами, его голос будет звучать. Профессия военного репортера – это самое сложное, что бывает на войне: надо быть под пулями каждый день (а Владлен не вылезал из окопов) и нести правду иногда радостную, иногда – не очень», – заявил Пригожин журналистам. Но на самой церемонии прощания основатель ЧВК «Вагнера» уже не выступал.
Уже во время прощания в зале первым к микрофону вышел лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Его выступление стало политическим напутствием и призывом к изменению законодательства по вопросу об отмене моратория на смертную казнь. Политик (впрочем, уже не первый раз) напомнил, что Россия больше не связана с протоколами и конвенциями по правам человека.
«Поэтому нам необходимо выйти из моратория на смертную казнь, чтобы дать террористам и нацистам то наказание, которого они действительно заслуживают», – выступил Слуцкий у гроба. По словам депутата, Татарский был «настоящим сыном великой России».
Вслед за Слуцким за трибуну встала глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева. Она рассказала, что множество людей последние дни обращались к ней с просьбой передать благодарность матери погибшего, а также выражали благодарность ему самому за то, что «разбудил правдой, истинными новостями о тех ужасах, которые творят неонацисты девять полных лет».
Звонившие граждане, по словам Макеевой, обещали продолжить дело военного репортера. Со словами Слуцкого о честности погибшего согласился Безсонов. «Он был не был ни хорошим, ни плохим. Он был честным и с обостренным чувством справедливости», – сказал экс-министр информации ДНР на церемонии.
У всех пришедших была возможность подойти и прикоснуться гробу. Из-за количества людей этот процесс затянулся практически на час, а фоном на повторе играла вариация песни «Они ушли», оригинал которой занесен в перечень экстремистских материалов... Рядом с гробом Татарского, покрытого флагами России и ЧВК «Вагнер», стояли венки. Не только от родственников и друзей, но и от ФСБ, а также патриотических организаций. Многие мужчины выходили из траурного зала не скрывая эмоций – плакали.
Кто такой Владлен Татарский
Настоящее имя – Фомин Максим Юрьевич. Он родился 25 апреля 1982 г. в Макеевке, сейчас это территория ДНР. Был активным деятелем «русской весны», воевал в вооруженных формированиях ЛНР. После окончания школы Фомин работал на шахте, позже открыл бизнес по продаже мебели. В декабре 2011 г., по его собственному рассказу, ограбил банк. Был осужден на восемь лет, отбывал наказание в колонии в Горловке. Из армии он ушел в 2019 г., тогда же переехал в Москву и взял себе псевдоним Владлен Татарский – по имени героя книги Виктора Пелевина Generation P. Зимой 2022 г. вернулся на службу. Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.
После этого за закрытыми дверьми в зале попрощались с Татарским семья и самые близкие. На протяжении всего мероприятия вдову журналиста сопровождала вооруженная охрана. Как правило, такая охрана предоставляется тем, кому поступают угрозы, пока идет расследование уголовного дела.
Уже после прощания около могилы выступил военный оркестр, а караул по сигналу произвел салют из трех залпов холостыми патронами.
Несмотря на то что правоохранители огородили место у могилы для членов семьи, в первые ряды пробилась светловолосая женщина и послала гробу воздушный поцелуй. Она представилась подписчицей погибшего, но не стала раскрывать своего имени. Татарского она назвала своим «духовным братом».