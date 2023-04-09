Как прошла церемония прощания с Владленом Татарским

Что случилось с Владленом Татарским

2 апреля в помещении кафе «Патриот» на Университетской набережной на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадали более 40 человек. Встреча в кафе была организована движением «Кибер Z фронт». Такие встречи проводились периодически для обсуждения событий в Донбассе. Бар, в котором произошел теракт, ранее назывался Street Food Bar № 1 и принадлежал Пригожину. По словам бизнесмена, он передал заведение «Кибер Z фронту», который проводил там «различные семинары». После гибели Татарского у бара появился стихийный мемориал.

На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), но позднее СКР переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 3 апреля по горячим следам была задержана 26-летняя Дарья Трепова, которая принесла статуэтку со взрывчаткой на мероприятие с военкором. Басманный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме.

В СКР считают, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом в сообщении ведомства отмечалось, что девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, затем экстремистской организацией и запрещен в РФ). Сотрудники организации, в свою очередь, опровергли причастность к преступлению.