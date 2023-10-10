СК передал в суд дело об убийстве военкора Татарского

В июне СК назвал имя организатора теракта, который вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. Им оказался журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), тогда же его объявили в розыск из-за возможной причастности к убийству военкора. В его отношении следствие продолжается.