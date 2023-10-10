СК передал в суд дело об убийстве военкора Татарского
Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела в отношении Дарьи Треповой по факту теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), и передал его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд», – сказано в сообщении. В СК уточнили, что расследование в отношении остальных фигурантов дела продолжается.
2 апреля 2023 г. при взрыве в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Еще более 50 человек получили ранения.
На следующий день Дарью Трепову, которая, по версии следствия, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, задержали. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Вину в содеянном она признала. 25 августа суд продлил ей арест до 2 декабря, она находится в СИЗО.
В июне СК назвал имя организатора теракта, который вел переписку с Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке к теракту. Им оказался журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), тогда же его объявили в розыск из-за возможной причастности к убийству военкора. В его отношении следствие продолжается.
Следствие установило, что подготовкой терактов занимались лица, проживающие на территории Украины и не согласные с проведением спецоперации. Целью теракта было «устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО», добавили в СК.