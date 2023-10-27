Сейм Латвии поддержал передачу Украине авто с российскими номерами

Депутаты сейма (парламента) Латвии одобрили в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в республике или вывезены из страны в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу. Об этом сообщается на сайте сейма.