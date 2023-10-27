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Сейм Латвии поддержал передачу Украине авто с российскими номерами

Ведомости

Депутаты сейма (парламента) Латвии одобрили в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в республике или вывезены из страны в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу. Об этом сообщается на сайте сейма.

«Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, не зарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованную технику планируется передать Украине», – говорится в сообщении.

Автомобили с российскими номерами разрешается использовать только для транзита через территорию Латвии. При этом информацию об авто в этом случае необходимо будет предоставить через специальный портал, а покинуть территорию республики будет необходимо в течение 24 часов.

12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом, все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.

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Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 – автомобили для перевозки менее 10 человек), зарегистрированных в РФ, будет расценен как запрещенный импорт.

12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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