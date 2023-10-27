Сейм Латвии поддержал передачу Украине авто с российскими номерами
Депутаты сейма (парламента) Латвии одобрили в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в республике или вывезены из страны в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу. Об этом сообщается на сайте сейма.
«Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, не зарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованную технику планируется передать Украине», – говорится в сообщении.
Автомобили с российскими номерами разрешается использовать только для транзита через территорию Латвии. При этом информацию об авто в этом случае необходимо будет предоставить через специальный портал, а покинуть территорию республики будет необходимо в течение 24 часов.
12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом, все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.
Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 – автомобили для перевозки менее 10 человек), зарегистрированных в РФ, будет расценен как запрещенный импорт.
12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.