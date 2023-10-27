Администратор Telegram-канала Царева рассказал о подробностях покушения

Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ДНР и ЛНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.