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Политика

Администратор Telegram-канала Царева рассказал о подробностях покушения

Ведомости

Родственники экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили покушение на политика, сообщили в его Telegram-канале.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли», – говорится в сообщении администратора Telegram-канала.

По его данным, на момент прибытия «скорой» Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья нет, данные о преступнике также отсутствуют.

Ранее Telegram-каналы сообщили о нападении на Царева. По данным военкора Юрия Котенка, покушение было совершено возле дома политика в Ялте. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позже подтвердил покушение со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии.

Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ДНР и ЛНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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