Администратор Telegram-канала Царева рассказал о подробностях покушения
Родственники экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили покушение на политика, сообщили в его Telegram-канале.
«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли», – говорится в сообщении администратора Telegram-канала.
По его данным, на момент прибытия «скорой» Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья нет, данные о преступнике также отсутствуют.
Ранее Telegram-каналы сообщили о нападении на Царева. По данным военкора Юрия Котенка, покушение было совершено возле дома политика в Ялте. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позже подтвердил покушение со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии.
Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ДНР и ЛНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.