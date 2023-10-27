Рогов сообщил о покушении на Олега Царева

Олегу Цареву 53 года. С 2002 по 2014 г. он был депутатом Верховной рады IV, V, VI и VII созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.