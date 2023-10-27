Рогов сообщил о покушении на Олега Царева
На экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершено покушение, в политика стреляли. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации», – уточнил Рогов.
Ранее сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о нападении на Царева. По данным военкора Юрия Котенка, покушение было совершено возле дома политика в Ялте. Журналист писал, что данные о характере нападения разнятся: по одной информации, Царев получил ножевое ранение, по другой – огнестрельное. Рогов подчеркнул, что «никакой поножовщины не было».
Mash пишет, что ночью около дома политика было большое скопление машин оперативных служб. Baza утверждает, что на Царева напали возле санатория имени Кирова в Ялте.
Олегу Цареву 53 года. С 2002 по 2014 г. он был депутатом Верховной рады IV, V, VI и VII созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.
Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости ДНР и ЛНР, а также призывал к созданию федерации Новороссия. С июля 2014 г. по май 2015 г. занимал должность спикера парламента самопровозглашенной Новороссии.