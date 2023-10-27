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Политика

Рогов сообщил о покушении на Олега Царева

Ведомости

На экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершено покушение, в политика стреляли. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации», – уточнил Рогов.

Ранее сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о нападении на Царева. По данным военкора Юрия Котенка, покушение было совершено возле дома политика в Ялте. Журналист писал, что данные о характере нападения разнятся: по одной информации, Царев получил ножевое ранение, по другой – огнестрельное. Рогов подчеркнул, что «никакой поножовщины не было».

Mash пишет, что ночью около дома политика было большое скопление машин оперативных служб. Baza утверждает, что на Царева напали возле санатория имени Кирова в Ялте.

Олегу Цареву 53 года. С 2002 по 2014 г. он был депутатом Верховной рады IV, V, VI и VII созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине.

Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости ДНР и ЛНР, а также призывал к созданию федерации Новороссия. С июля 2014 г. по май 2015 г. занимал должность спикера парламента самопровозглашенной Новороссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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