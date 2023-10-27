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Экс-премьер Британии Джонсон станет ведущим на телеканале GB News

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет ведущим документального сериала на телеканале GB News. Об этом сообщил канал и позже подтвердил сам политик.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к GB News», – написал Джонсон в своем аккаунте X (бывший Twitter).

В своем видеообращении, которое опубликовал канал, Джонсон уточняет, что в программе будет говорить «об огромных возможностях глобальной Британии, о проблемах и о том, почему наши лучшие дни еще впереди».

GB News позиционируется как телеканал и радиостанция правой направленности. Был основан в 2020-м и запущен летом 2021 г.

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Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра в июле 2022 г. Такому решению предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.

Место Джонсона заняла Лиз Трасс, премьерство которой продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в британской истории. После нее место премьера занял Риши Сунак, который продолжает работать в этой должности до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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