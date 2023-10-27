Экс-премьер Британии Джонсон станет ведущим на телеканале GB News
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет ведущим документального сериала на телеканале GB News. Об этом сообщил канал и позже подтвердил сам политик.
«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к GB News», – написал Джонсон в своем аккаунте X (бывший Twitter).
В своем видеообращении, которое опубликовал канал, Джонсон уточняет, что в программе будет говорить «об огромных возможностях глобальной Британии, о проблемах и о том, почему наши лучшие дни еще впереди».
GB News позиционируется как телеканал и радиостанция правой направленности. Был основан в 2020-м и запущен летом 2021 г.
Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра в июле 2022 г. Такому решению предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Место Джонсона заняла Лиз Трасс, премьерство которой продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в британской истории. После нее место премьера занял Риши Сунак, который продолжает работать в этой должности до сих пор.