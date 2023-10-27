Глава МИД Иордании заявил о начале наземной операции Израиля в Газе
Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в соцсети X (Twitter).
По его словам, действия израильской стороны могут привести к гуманитарной катастрофе «эпических масштабов».
«Израиль только что начал наземную войну в секторе Газа. Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед. Голосование против арабской резолюции на Генассамблее ООН означает одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства. Миллионы будут следить за каждым голосованием. История рассудит», – написал иорданский политик.
Ранее 27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в армии обороны страны (ЦАХАЛ). СМИ пишут об усилении интенсивности авиаударов по объектам на территории палестинского анклава, а также о заходе бронированных подразделений израильской армии в Газу. В палестинской группировке «Хамас» уже заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.
Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.