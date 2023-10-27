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Глава МИД Иордании заявил о начале наземной операции Израиля в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в соцсети X (Twitter).

По его словам, действия израильской стороны могут привести к гуманитарной катастрофе «эпических масштабов».

«Израиль только что начал наземную войну в секторе Газа. Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед. Голосование против арабской резолюции на Генассамблее ООН означает одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства. Миллионы будут следить за каждым голосованием. История рассудит», – написал иорданский политик.

Ранее 27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в армии обороны страны (ЦАХАЛ). СМИ пишут об усилении интенсивности авиаударов по объектам на территории палестинского анклава, а также о заходе бронированных подразделений израильской армии в Газу. В палестинской группировке «Хамас» уже заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.

Ранее по теме: Красный Полумесяц Палестины заявил о полной изоляции Газы от внешнего мира

Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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