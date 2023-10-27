Глава МИД Иордании заявил о начале наземной операции Израиля в Газе

Ранее 27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в армии обороны страны (ЦАХАЛ). СМИ пишут об усилении интенсивности авиаударов по объектам на территории палестинского анклава, а также о заходе бронированных подразделений израильской армии в Газу. В палестинской группировке «Хамас» уже заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.