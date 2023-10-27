Красный Полумесяц Палестины заявил о полной изоляции Газы от внешнего мира
Сектор Газа полностью изолирован от внешнего мира, заявили в Красном Полумесяце Палестины (PRCS).
«Мы полностью потеряли связь с оперативным центром в секторе Газа и всеми нашими командами, работающими там, из-за того, что израильские власти отключили всю проводную, сотовую и интернет-связь», – говорится в сообщении.
В PRCS выражают обеспокоенность безопасностью бригад организации, которые продолжают работать в анклаве. «Интенсивные израильские авиаудары круглосуточно указывают на то, что израильские власти будут продолжать совершать военные преступления, изолируя Газу от внешнего мира», – добавили в организации.
Палестинский Красный Полумесяц призвал мировое сообщество оказать давление на израильские власти, чтобы те предоставили «немедленную защиту невинным гражданам, медицинским учреждениям и нашим командам».
В то же время Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в Армии обороны страны (ЦАХАЛ). До этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета в анклаве из-за бомбардировок. СМИ сообщали о полном отсутствии связи и интернета в северных районах Газы.
Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.
Среди погибших 23 россиянина с израильским паспортом, четверо пропали без вести, сообщали в МИД Израиля. В Газе продолжают находиться заложники, взятые в плен «Хамасом». Сообщалось о 222 пленных из разных стран, в том числе о шести россиянах. 26 октября боевое крыло группировки «Хамас» сообщило о гибели 50 заложников в результате израильской атаки.