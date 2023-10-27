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Политика

Красный Полумесяц Палестины заявил о полной изоляции Газы от внешнего мира

Ведомости

Сектор Газа полностью изолирован от внешнего мира, заявили в Красном Полумесяце Палестины (PRCS).

«Мы полностью потеряли связь с оперативным центром в секторе Газа и всеми нашими командами, работающими там, из-за того, что израильские власти отключили всю проводную, сотовую и интернет-связь», – говорится в сообщении.

В PRCS выражают обеспокоенность безопасностью бригад организации, которые продолжают работать в анклаве. «Интенсивные израильские авиаудары круглосуточно указывают на то, что израильские власти будут продолжать совершать военные преступления, изолируя Газу от внешнего мира», – добавили в организации.

Палестинский Красный Полумесяц призвал мировое сообщество оказать давление на израильские власти, чтобы те предоставили «немедленную защиту невинным гражданам, медицинским учреждениям и нашим командам».

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

В то же время Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в Армии обороны страны (ЦАХАЛ). До этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета в анклаве из-за бомбардировок. СМИ сообщали о полном отсутствии связи и интернета в северных районах Газы.

Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

Среди погибших 23 россиянина с израильским паспортом, четверо пропали без вести, сообщали в МИД Израиля. В Газе продолжают находиться заложники, взятые в плен «Хамасом». Сообщалось о 222 пленных из разных стран, в том числе о шести россиянах. 26 октября боевое крыло группировки «Хамас» сообщило о гибели 50 заложников в результате израильской атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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