Красный Полумесяц Палестины заявил о полной изоляции Газы от внешнего мира

В то же время Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе, сообщали в Армии обороны страны (ЦАХАЛ). До этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета в анклаве из-за бомбардировок. СМИ сообщали о полном отсутствии связи и интернета в северных районах Газы.