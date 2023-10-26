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Общество

«Хамас» заявил о гибели почти 50 заложников в Газе при израильских обстрелах

Ведомости

В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли почти 50 заложников, утверждает «Бригад аль-Кассама» – боевое крыло группировки «Хамас» в своем Telegram-канале.

«По оценкам "Бригад аль-Кассама", число пленных-сионистов, убитых в секторе Газа в результате сионистских обстрелов и массовых убийств, достигло почти 50», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. 328 человек из 40 стран были признаны погибшими или пропавшими без вести. Всего в результате нападения «Хамаса» погибли 1400 человек. Израильские военные ранее обещали не проводить наземную операцию в Газе, если заложники будут отпущены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва переживает за российских граждан и призывает к освобождению заложников. В то же время у властей по-прежнему нет точной информации о сроках их освобождения из плена, уточнял он. Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что с тревогой следит за ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Главная задача сейчас – остановить кровопролитие, иначе разрастание кризиса приведет к разрушительным последствиям, которые могут выплеснуться и за границы Ближнего Востока, подчеркнул он.

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Израильский МИД ранее сообщил, что число погибших в стране россиян выросло до 23. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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