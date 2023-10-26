«Хамас» заявил о гибели почти 50 заложников в Газе при израильских обстрелах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва переживает за российских граждан и призывает к освобождению заложников. В то же время у властей по-прежнему нет точной информации о сроках их освобождения из плена, уточнял он. Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что с тревогой следит за ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Главная задача сейчас – остановить кровопролитие, иначе разрастание кризиса приведет к разрушительным последствиям, которые могут выплеснуться и за границы Ближнего Востока, подчеркнул он.