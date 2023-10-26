«Хамас» заявил о гибели почти 50 заложников в Газе при израильских обстрелах
В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли почти 50 заложников, утверждает «Бригад аль-Кассама» – боевое крыло группировки «Хамас» в своем Telegram-канале.
«По оценкам "Бригад аль-Кассама", число пленных-сионистов, убитых в секторе Газа в результате сионистских обстрелов и массовых убийств, достигло почти 50», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. 328 человек из 40 стран были признаны погибшими или пропавшими без вести. Всего в результате нападения «Хамаса» погибли 1400 человек. Израильские военные ранее обещали не проводить наземную операцию в Газе, если заложники будут отпущены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва переживает за российских граждан и призывает к освобождению заложников. В то же время у властей по-прежнему нет точной информации о сроках их освобождения из плена, уточнял он. Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что с тревогой следит за ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Главная задача сейчас – остановить кровопролитие, иначе разрастание кризиса приведет к разрушительным последствиям, которые могут выплеснуться и за границы Ближнего Востока, подчеркнул он.
Израильский МИД ранее сообщил, что число погибших в стране россиян выросло до 23. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.