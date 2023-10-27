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Политика

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

Ведомости

Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. Об этом объявил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его слова приводит издание Times of Israel.

«Военно-воздушные силы [ВВС Израиля] наносят очень значительные удары по подземным объектам», – сказал он. Он отметил, что сухопутные войска «расширят» свою активность в анклаве сегодня ночью.

На севере сектора Газа начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта бомбардировки, передает телеканал Al Arabiya. Ранее палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета в анклаве из-за бомбардировок. Об этом также сообщали другие СМИ.

Бомбардировки Газы начались после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. Последние недели ЦАХАЛ анонсирует наземную операцию в анклаве.

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Визит делегации группировки в Москву вызвал дипломатический скандал с Израилем

По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Среди погибших и 23 россиянина с израильским паспортом, отмечал МИД Израиля. Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда.

26 октября представители «Хамаса» посетили Москву. МИД России отмечал, что переговоры были проведены «в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа».

Ранее по теме: СМИ: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в Газе

Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких контактов с Кремлем у представителей исламистской группировки нет. В израильском МИДе осудили визит палестинской группировки в РФ и призвали российские власти «немедленно изгнать» ее представителей со своей территории.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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