Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа

По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Среди погибших и 23 россиянина с израильским паспортом, отмечал МИД Израиля. Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда.