СМИ: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в Газе

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Среди погибших и 23 россиян с израильским паспортом, отмечал МИД Израиля. Галант ранее заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха.