СМИ: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать план масштабной наземной операции в секторе Газа, разозлив тем самым военных, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но господин Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его – отчасти потому, что он хочет единодушного одобрения членов военного кабинета, который он сформировал после нападения ("Хамаса") 7 октября», – утверждает газета.
По мнению аналитиков, пишет издание, Нетаньяху опасается утверждать операцию в одностороннем порядке из-за снижения общественного доверия к действующим властям. Премьер опасается, что в случае провала операции вся вина за провал ляжет на него.
Как отмечает издание, политическое руководство Израиля беспокоят вопросы, связанные с возможными потерями среди заложников, военных и гражданских в ходе наземной операции, расширением конфликта, а также с тем, что именно на практике будет означать заявленное полное уничтожение «Хамаса».
«Как армия узнает, что она достигла этой цели? Это серьезный вопрос, и я не думаю, что у меня сейчас есть возможность ответить на него», – заявил ранее представитель армии Израиля ЦАХАЛ Ричард Хехт.
В правительстве рассматривают и «менее амбициозный» план, отмечает NYT, предполагающий ряд локальных атак, а не полномасштабное вторжение. Военные же опасаются, что заявленные Нетаньяху спасение заложников и уничтожение «Хамаса» делают размытыми цели Израиля, поскольку судьба заложников зависит от переговоров, а уничтожение группировки – от наземной операции. Министр обороны Йоав Галлант 26 октября «демонстративно» не назвал спасение заложников одной из военных целей Израиля, обращает внимание газета.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Среди погибших и 23 россиян с израильским паспортом, отмечал МИД Израиля. Галант ранее заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха.
Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Боевое крыло палестинской группировки «Бригад аль-Кассама» утверждает, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли почти 50 заложников.