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Политика

Посол Израиля заявил о разногласиях с Россией по Ближнему Востоку

Ведомости

Позиции России и Израиля различаются по разным вопросам, но страны продолжают поддерживать диалог, в том числе по теме палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, передает «РИА Новости».

«Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога», – сказал он.

Бен Цви отметил, что у Израиля тесные и частые контакты с Россией. Он добавил, что несколько дней назад говорил с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым (курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки). МИД Израиля также находится в тесном контакте с послом РФ, подчеркнул дипломат.

7 октября базирующиеся в Газе боевики «Хамаса» напали на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.

Российские власти ранее осудили атаку «Хамаса» на Израиль, отметив в то же время недопустимость ударов по гражданским объектам в Газе со стороны Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. Он выразил надежду на окончание конфликта и проведение переговоров между сторонами. Президент также неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее по теме: Песков: Путин не планирует встречаться с представителями «Хамаса»

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители «Хамаса» находятся с визитом в Москве. В ходе визита обсуждались вопросы освобождения иностранцев из плена группировки и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили позже в МИДе.

МИД Израиля назвал приглашение представителей «Хамаса» в Москву «недостойным шагом» и призвал «немедленно изгнать» их из России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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