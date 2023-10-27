Посол Израиля заявил о разногласиях с Россией по Ближнему Востоку

Российские власти ранее осудили атаку «Хамаса» на Израиль, отметив в то же время недопустимость ударов по гражданским объектам в Газе со стороны Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. Он выразил надежду на окончание конфликта и проведение переговоров между сторонами. Президент также неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.