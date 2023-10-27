Посол Израиля заявил о разногласиях с Россией по Ближнему Востоку
Позиции России и Израиля различаются по разным вопросам, но страны продолжают поддерживать диалог, в том числе по теме палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, передает «РИА Новости».
«Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога», – сказал он.
Бен Цви отметил, что у Израиля тесные и частые контакты с Россией. Он добавил, что несколько дней назад говорил с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым (курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки). МИД Израиля также находится в тесном контакте с послом РФ, подчеркнул дипломат.
7 октября базирующиеся в Газе боевики «Хамаса» напали на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
Российские власти ранее осудили атаку «Хамаса» на Израиль, отметив в то же время недопустимость ударов по гражданским объектам в Газе со стороны Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. Он выразил надежду на окончание конфликта и проведение переговоров между сторонами. Президент также неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители «Хамаса» находятся с визитом в Москве. В ходе визита обсуждались вопросы освобождения иностранцев из плена группировки и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили позже в МИДе.
МИД Израиля назвал приглашение представителей «Хамаса» в Москву «недостойным шагом» и призвал «немедленно изгнать» их из России.