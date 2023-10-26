МИД России подтвердил визит представителей «Хамаса» в Москву

Днем 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже, Аббас и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Ближнем Востоке. Визит палестинского лидера в РФ анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль.