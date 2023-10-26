МИД России подтвердил визит представителей «Хамаса» в Москву
Представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», – сказала Захарова на брифинге.
Ранее о прибытии в российскую столицу члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в палестинской делегации.
Днем 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже, Аббас и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Ближнем Востоке. Визит палестинского лидера в РФ анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны.
По последним данным, в результате боевых действий погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа. Сообщалось о 23 погибших гражданах России, четверо пропали без вести.