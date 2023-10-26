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Политика

МИД России подтвердил визит представителей «Хамаса» в Москву

Ведомости

Представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», – сказала Захарова на брифинге.

Ранее о прибытии в российскую столицу члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в палестинской делегации.

Ранее по теме: Путин заявил, что с тревогой следит за конфликтом на Святой земле

Днем 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже, Аббас и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Ближнем Востоке. Визит палестинского лидера в РФ анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны.

По последним данным, в результате боевых действий погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа. Сообщалось о 23 погибших гражданах России, четверо пропали без вести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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