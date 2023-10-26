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Песков пообещал анонс встречи Путина и президента Палестины

Ведомости

В Кремле своевременно сообщат о сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На встрече лидеры стран обсудят конфликт на Ближнем Востоке. «Ну сами догадайтесь с трех раз, какие вопросы будут вынесены», – сказал Песков.

Визит Аббаса в Россию анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В конце сентября об этом говорил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики. Он заявлял, что и сам намерен приехать в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Планируемый визит Аббаса подтверждала и Москва. В середине октября помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что стороны достигли договоренностей относительно визита, но дата поездки пока не согласована. МИД РФ сегодня анонсировал «скорый визит» президента Палестины в Москву.

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16 октября Путин провел телефонный разговор с Аббасом, а также с президентами Сирии, Ирана, Египта. Как сообщали в Кремле, лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся. В этот же день Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Путин ранее заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. Он выразил надежду на окончание конфликта и проведение переговоров между сторонами. Президент также неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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