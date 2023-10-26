МИД анонсировал скорый визит президента Палестины в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас в скором времени посетит Москву. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов, передает ТАСС.
В Москве пройдут переговоры Аббаса с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнил дипломат.
О планах Аббаса посетить Россию до конца 2023 г. было известно еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В конце сентября об этом говорил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики. Он заявлял, что и сам намерен приехать в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В середине октября визит Аббаса в Москву в ближайшее время подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны достигли договоренностей относительно визита, но дата поездки пока не согласована.
В июле Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действиям российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
7 октября базирующиеся в Газе боевики «Хамаса» напали на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
Российские власти ранее осудили атаку «Хамаса» на Израиль, отметив в то же время недопустимость ударов по гражданским объектам в Газе со стороны Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны «Хамаса» и имеет право на защиту. Он выразил надежду на окончание конфликта и проведение переговоров между сторонами. Президент также неоднократно призывал к созданию независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.