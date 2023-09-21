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Президент Палестины Аббас может посетить Россию до конца года

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас может посетить Россию в текущем году, рассказал глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики «РИА Новостям» в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

«В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ», – отметил дипломат, отказавшись раскрыть дополнительную информацию относительно планов Аббаса.

Аль-Малики добавил, что он сам намерен совершить визит в Москву, где у него состояться переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

1 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. «Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – говорилось в сообщении Кремля относительно этого разговора.

Ранее по теме: Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины

Кроме того, Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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