Президент Палестины Аббас может посетить Россию до конца года
Президент Палестины Махмуд Аббас может посетить Россию в текущем году, рассказал глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики «РИА Новостям» в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
«В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ», – отметил дипломат, отказавшись раскрыть дополнительную информацию относительно планов Аббаса.
Аль-Малики добавил, что он сам намерен совершить визит в Москву, где у него состояться переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
1 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. «Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – говорилось в сообщении Кремля относительно этого разговора.
Кроме того, Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.