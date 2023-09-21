Президент Палестины Аббас может посетить Россию до конца года

Кроме того, Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.