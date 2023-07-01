Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что в ходе беседы Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
Кроме того, президент России поздравил Аббаса и палестинцев с мусульманским праздником Курбан-байрам.
Ранее сегодня Путин созвонился с президентом Абхазии Асланом Бжанией, последний также выразил поддержку действиям российских властей в ходе попытки организации вооруженного мятежа, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня.