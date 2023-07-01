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Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что в ходе беседы Путин и Аббас выразили готовность продолжить развитие дружественных отношений между Россией и Палестиной. Глава российского государства в очередной раз подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.

Кроме того, президент России поздравил Аббаса и палестинцев с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Ранее по теме: Президент Абхазии заявил Путину о поддержке в связи с попыткой мятежа

Ранее сегодня Путин созвонился с президентом Абхазии Асланом Бжанией, последний также выразил поддержку действиям российских властей в ходе попытки организации вооруженного мятежа, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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