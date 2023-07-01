Президент Абхазии заявил Путину о поддержке в связи с попыткой мятежа
Президент республики Абхазия Аслан Бжания поддержал действия российских властей по обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране на фоне попытки организации вооруженного мятежа 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа прошла по инициативе абхазской стороны, уточнили в Кремле.
«Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии, добавили в Кремле.
24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в тот же день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуть бойцов в тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.
27 июня президент Путин заявил, что российские военные «фактически остановили гражданскую войну». Глава государства отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов.