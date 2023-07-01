Президент Абхазии заявил Путину о поддержке в связи с попыткой мятежа

24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в тот же день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуть бойцов в тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.