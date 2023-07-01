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Политика

Президент Абхазии заявил Путину о поддержке в связи с попыткой мятежа

Ведомости

Президент республики Абхазия Аслан Бжания поддержал действия российских властей по обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране на фоне попытки организации вооруженного мятежа 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа прошла по инициативе абхазской стороны, уточнили в Кремле.

«Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии, добавили в Кремле.

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24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в тот же день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуть бойцов в тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.

27 июня президент Путин заявил, что российские военные «фактически остановили гражданскую войну». Глава государства отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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