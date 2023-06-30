Депутатов «Единой России» подготовили к разговору о мятеже «Вагнера»

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Дерябкин («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что пока находится в Москве, и его планы на региональную неделю еще окончательно не оформлены. Он отметил, что всегда «готов к таким вопросам [о мятеже]». «Я не ухожу от этих тем, это жизнь», – cказал Дерябкин. Предыдущую региональную неделю депутат провел в Усть-Донецком районе, где встречался с вдовами погибших в ходе спецоперации.