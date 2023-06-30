Депутатов «Единой России» подготовили к разговору о мятеже «Вагнера»Эта тема значится в рекомендациях для членов думской фракции на региональную неделю
Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» получили рекомендации, как на региональной неделе с 3 по 9 июля рассказывать избирателям о военном мятеже ЧВК «Вагнер». «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два источника, близких к Госдуме.
Единороссам советуют, в частности, выступать в поддержку военнослужащих, решений президента, оказывать всестороннюю помощь семьям бойцов специальной военной операции в решении их проблем, защите их прав, говорится в рекомендациях.
Один из «базовых» тезисов касается объяснения избирателям мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня и его подавления. Владимир Путин – безусловный лидер страны, который пользуется поддержкой населения России, отмечается в документе. Депутатам советуют сообщать при необходимости, что «решения лидера всегда ведут к победам», и в случае с «Вагнером» «победить удалось без кровопролития».
В существующей «на фронте» ситуации любые действия, дестабилизирующие обстановку в стране, – «это нож в спину армии», повторяется в рекомендациях тезис Владимира Путина. И люди, которые «сиюминутные обиды» ставят выше интересов Родины, не имеют морального права называть себя патриотами, сказано там.
«Россияне показали свое единство с президентом, с российской армией. Именно такая консолидация общества, армии и руководства страны сыграла решающую роль в подавлении мятежа», – такой тезис депутатам предложено доносить до избирателей.
В рекомендациях содержатся и другие темы. Единороссам предложено, в частности, организовать «партийный десант» по оценке реализации программ по трудоустройству несовершеннолетних в летний период.
Депутаты могут провести встречи с работодателями и несовершеннолетними работниками на территории организаций и предприятий, которые участвуют в программах. Также они могут посетить центры занятости, реализующие «долгосрочную программу по содействию занятости молодежи до 2030 г.», либо провести на их базе тематические круглые столы.
«Инициативы партии по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период – реакция на запросы родителей, работодателей и, в первую очередь, самих детей, которые готовы провести летнее время с пользой. Многие уже в школьном возрасте, после профориентации, определяют вектор своего карьерного развития, другие решают заработать деньги на карманные расходы без помощи родителей», – говорится в документе.
В конце ноября 2022 г. группа авторов-единороссов внесла на рассмотрение парламента поправки, упрощающие трудоустройство подростков с 14 лет «для выполнения легкого труда, не причиняющего вред его здоровью». Обоснованием такой инициативы стали, в том числе, результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым «91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул». Закон вступил в силу в середине июня.
Депутатам также предложено принять участие в региональных партийных мероприятиях, связанных с празднованием Дня семьи, любви и верности.
«Единая Россия» традиционно проводит в этот день акции и мероприятия, отражающие ценности традиционной семьи, а после принятия поправок в Конституцию РФ, согласно которым брак считается союзом мужчины и женщины, этот праздник обрел особый смысл», – следует из текста рекомендаций.
Думским единороссам советуют поздравлять семейные пары на улицах, вручать в штабах общественной поддержки (ШОП) «букеты ромашек, открытки и символические подарки» от партии семьям, живущим в браке более 50 лет, а также посетить семьи участников спецоперации на дому.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля, начиная с 2008 г. В июне 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании его официальным праздником.
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Дерябкин («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что пока находится в Москве, и его планы на региональную неделю еще окончательно не оформлены. Он отметил, что всегда «готов к таким вопросам [о мятеже]». «Я не ухожу от этих тем, это жизнь», – cказал Дерябкин. Предыдущую региональную неделю депутат провел в Усть-Донецком районе, где встречался с вдовами погибших в ходе спецоперации.
Тема [военного мятежа], скорее всего, будет подниматься [избирателями], так как запись на личный прием граждан уже очень активная, заявила «Ведомостям» депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина («Единая Россия»). «Мне очень важно выслушать, что говорят люди, от них получить информацию, потому что у них есть переживания, вопросы», – отметила она.
Очевидно, что произошедшие события будут в центре внимания партийцев, говорит депутат Госдумы от Москвы Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»), также представляющий в нижней палате Москву, подтвердил в разговоре с «Ведомостями», что готов обсуждать с избирателями попытку военного мятежа: «Безусловно, да. У меня запланированы встречи, в том числе с молодежью». Он подчеркнул, что сможет сообщить избирателям о реакции властей Москвы. Действия мэра столицы Сергея Собянина по организации обороны города (в столице ввели режим КТО) были «профессиональны и оперативны», добавил он.