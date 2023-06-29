Глава Ростовской области рассказал о действиях власти во время мятежа «Вагнера»

– С Министерством обороны я был на связи регулярно, общался с президентом. Из правоохранительных структур общался практически со всеми, региональные все были на местах, работали. Понятно, что созданы были штабы в каждом [региональном] министерстве. Заместители губернатора сами находились какое-то время в правительстве. После того как [в Ростов-на-Дону] зашла колонна [сил ЧВК «Вагнер»], они поехали по министерствам руководить штабами отраслевыми. Я оставался там [в правительстве] и из города не выезжал.