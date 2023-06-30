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Лавров назвал «передрягой» попытку мятежа Пригожина

Ведомости

Попытку мятежа Евгения Пригожина 24 июня назвать чем-то, кроме передряги, трудно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по международным отношениям в Москве.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», – сказал он.

Так будет и в этот раз, этот процесс начался, добавил министр. Западу же, считает он, не стоит беспокоиться за национальные интересы России. Если же у кого-то на Западе есть сомнения в стабильности РФ, это «их проблемы», заявил Лавров.

«У нас самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, который публично говорят: "Да, мы понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией"», – отметил глава МИДа.

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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