Кремль: Путин не выступал с мирной инициативой по конфликту в Израиле
Президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта, для этого необходимо понять позиции сторон, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно со всеми проработать, со всеми проговорить, нужно понять позиции сторон. Поэтому определенное, наверняка, мнение у президента уже сложилось по результатам телефонных разговоров», – пояснил Песков, добавив, что обмен мнениями о конфликте также состоится и с китайскими партнерами.
Песков подчеркнул, что с инициативой ради инициативы не выступают. По его словам, предложения необходимы, чтобы помочь урегулированию, а для этого нужно «помочь выйти из состояния горячей войны». «Поэтому здесь отношения любых стран будут только приветствоваться. И Россия, как говорил президент, готова свою толику внести в этот процесс», – уточнил представитель Кремля.
Палестино-израильский конфликт застарелый и сейчас фактически происходит гуманитарная трагедия, добавил Песков. «Конечно, это все последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования», – сказал он.
Накануне Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.
В тот же день состоялся телефонный разговор президента России и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По сообщению Кремля, глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети. Кроме того, Путин призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к Путину с просьбой оказать содействие в вопросе прекращения огня в ходе палестино-израильского конфликта и поиска реального решения палестинской проблемы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.