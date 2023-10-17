Кремль: Путин не выступал с мирной инициативой по конфликту в Израиле

Песков подчеркнул, что с инициативой ради инициативы не выступают. По его словам, предложения необходимы, чтобы помочь урегулированию, а для этого нужно «помочь выйти из состояния горячей войны». «Поэтому здесь отношения любых стран будут только приветствоваться. И Россия, как говорил президент, готова свою толику внести в этот процесс», – уточнил представитель Кремля.