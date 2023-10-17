Газета
Политика

Кремль: Путин не выступал с мирной инициативой по конфликту в Израиле

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта, для этого необходимо понять позиции сторон, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно со всеми проработать, со всеми проговорить, нужно понять позиции сторон. Поэтому определенное, наверняка, мнение у президента уже сложилось по результатам телефонных разговоров», – пояснил Песков, добавив, что обмен мнениями о конфликте также состоится и с китайскими партнерами.

Песков подчеркнул, что с инициативой ради инициативы не выступают. По его словам, предложения необходимы, чтобы помочь урегулированию, а для этого нужно «помочь выйти из состояния горячей войны». «Поэтому здесь отношения любых стран будут только приветствоваться. И Россия, как говорил президент, готова свою толику внести в этот процесс», – уточнил представитель Кремля.

Ранее по теме: Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить «Хамас»

Палестино-израильский конфликт застарелый и сейчас фактически происходит гуманитарная трагедия, добавил Песков. «Конечно, это все последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования», – сказал он.

Накануне Путин провел телефонные разговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Лидеры стран единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для срочной помощи всем нуждающимся.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По сообщению Кремля, глава российского государства в ходе разговора осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети. Кроме того, Путин призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к Путину с просьбой оказать содействие в вопросе прекращения огня в ходе палестино-израильского конфликта и поиска реального решения палестинской проблемы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных