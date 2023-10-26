МИД Израиля призвал выслать делегацию «Хамаса» из России

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. Позже в МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа.