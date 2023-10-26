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Политика

МИД Израиля призвал выслать делегацию «Хамаса» из России

Ведомости

Израиль рассматривает приглашение представителей палестинского движения «Хамас» в Москву как «недостойный шаг» и призывает «немедленно изгнать» их из России. Об этом сообщил МИД Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале.

Израильский МИД подчеркнул, что руководство «Хамаса» несет ответственность за гибель более 1400 и похищение более 220 израильтян.

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. Позже в МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все контакты с делегацией «Хамаса» запланированы по линии Министерства иностранных дел РФ, встречи с главой государства Владимиром Путиным не планируется.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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