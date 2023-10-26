МИД Израиля призвал выслать делегацию «Хамаса» из России
Израиль рассматривает приглашение представителей палестинского движения «Хамас» в Москву как «недостойный шаг» и призывает «немедленно изгнать» их из России. Об этом сообщил МИД Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале.
Израильский МИД подчеркнул, что руководство «Хамаса» несет ответственность за гибель более 1400 и похищение более 220 израильтян.
26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. Позже в МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все контакты с делегацией «Хамаса» запланированы по линии Министерства иностранных дел РФ, встречи с главой государства Владимиром Путиным не планируется.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.