Песков: Путин не планирует встречаться с представителями «Хамаса»
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинской группировки «Хамас», которые находятся с визитом в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, все контакты с делегацией «Хамаса» запланированы по линии Министерства иностранных дел РФ.
26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.