Песков: Путин не планирует встречаться с представителями «Хамаса»

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.