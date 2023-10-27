Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля

То, что заявили в МИД Израиля в ответ на визит делегации «Хамаса» в Москву, вероятнее всего, все же ситуативная реакция, которая вряд ли повлияет на отношения Тель-Авива и Москвы в целом, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С ней согласен и научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его словам, Тель-Авив всегда настаивал на признании «Хамаса» Москвой как террористической организации и выражал удивление, что этого не происходит. «Никакой ревизией российско-израильских отношений эта реакция не является», – говорит Марьясис.