Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля

Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне КремляВизит делегации группировки в Москву вызвал дипломатический скандал с Израилем
Никаких контактов с Кремлем у представителей радикальной исламистской палестинской группировки «Хамас», посетивших 26 октября Москву для переговоров о судьбе удерживаемых в Газе заложников, нет. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поздно вечером 26 октября посещение «Хамасом» российской столицы вызвало крайне резкую и грубую реакцию МИД Израиля. Внешнеполитическое ведомство страны назвало это «непристойным шагом, который поддерживает терроризм», и призвало российские власти «немедленно изгнать» представителей группировки со своей территории.
Делегация «Хамаса» во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком провела переговоры с представителями МИД России «в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», говорилось в сообщении МИД России. Также с Абу Марзуком обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории блокированного израильской армией и находящегося под ее артиллерийскими и авиаударами анклава.
«Хамас» в своем Telegram-канале указал, что встреча Абу Марзука прошла со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и Африке, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым. МИД России таких уточнений не давал и 26 октября сообщал лишь о встречах Богданова с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
Абу Марзук 27 октября заявил «РИА Новости», что у большинства израильтян есть «еще какое-то гражданство», например России, США, Франции, Испании, Италии. Он отметил, что уже многие страны обращались с просьбами «в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа». «К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», – сказал палестинец.
Также представитель «Хамаса» встретился в Москве с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни. Как следует из сообщения в официальном Telegram-канале «Хамаса», иранский дипломат подтвердил «твердую позицию» Тегерана «по поддержке стойкости палестинского народа и его права на сопротивление всеми средствами, включая вооруженное сопротивление».
«В данном случае никакой кремлевской программы нет у этих представителей, никаких контактов с Кремлем нет, – пояснил Песков. – По линии МИДа было сообщение [о визите]. Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем». Само заявление МИД Израиля пресс-секретарь президента комментировать не стал.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова воздержалась от комментариев «Ведомостям» в ответ на вопрос, последуют ли какие-то действия наподобие вызова послов и вручения нот протеста после заявления дипведомства Израиля. Министр иностранных дел Сергей Лавров также не комментировал публично этот эпизод в российско-израильских отношениях.
Но на слова МИД Израиля о том, что прием делегации «Хамаса» на площадке российского дипведомства «узаконивает зверства террористов», 27 октября отреагировало посольство России в Тель-Авиве. Там объяснили, что «контакты и действия России в Ближневосточном регионе» ориентированы «в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в секторе Газа заложников», а также на обеспечение эвакуации россиян из сектора Газа, которая на данный момент технически невозможна в условиях израильской военной операции.
«Считаем абсолютно неприемлемыми попытки обвинить нас в поддержке терроризма и тем самым исказить и размыть наши принципиальные подходы, поставить под сомнение целенаправленную работу нашей страны по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан России, Израиля, Палестины и других стран», – заявили в посольстве России.
По данным минздрава Израиля на 27 октября, с момента нападения боевиков «Хамаса» 7 октября погибли более 1400 израильских мирных граждан, в анклав уведены около 200 заложников. В результате массированных ответных бомбардировок Газы израильскими войсками погибли 7326 мирных жителей, по данным минздрава Палестинской автономии (базируется на Западном берегу реки Иордан).
То, что заявили в МИД Израиля в ответ на визит делегации «Хамаса» в Москву, вероятнее всего, все же ситуативная реакция, которая вряд ли повлияет на отношения Тель-Авива и Москвы в целом, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С ней согласен и научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его словам, Тель-Авив всегда настаивал на признании «Хамаса» Москвой как террористической организации и выражал удивление, что этого не происходит. «Никакой ревизией российско-израильских отношений эта реакция не является», – говорит Марьясис.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь согласен с остальными экспертами, что серьезным ударом по контактам с Израилем это пока не стало. Но, по его словам, уровень доверия в очередной раз снизился и все еще возможны некие негативные дипломатические последствия и дальнейшее охлаждение, хотя и не фундаментальное.
«Сейчас, очевидно, высшее российское руководство поняло тот негативный эффект, который вызвал визит, и пытается в определенной мере дистанцироваться от подобного просчета», – предполагает востоковед.
Также еще 21 октября о координации действий по освобождению заложников с США сообщал Катар. До этого движение «Хамас» заявило, что его боевое крыло освободило при посредничестве эмирата двух американских гражданок, взятых в заложники во время нападения на Израиль.