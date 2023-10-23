На Саммите мира пытались найти точки соприкосновения между Израилем и «Хамасом»Участники вооруженного конфликта в обсуждении участия не принимали
Участники международного Саммита мира в Каире, посвященного урегулированию военного конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас», не смогли принять совместную итоговую декларацию. Арабские страны призывали к немедленному прекращению огня, западные – к решению гуманитарных проблем жителей сектора Газа
Саммит мира в Каире 21 октября не принес результатов: его участники не смогли принять консолидированную декларацию. Вместо этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси опубликовал собственное заявление, призывающее стороны конфликта начать процесс урегулирования, который привел бы в «обозримом будущем» к созданию независимого государства Палестина в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. «Конфликт обнажил неспособность международного сообщества отыскать справедливое и долгосрочное решение, а мировые лидеры уже давно стремятся урегулировать конфликт, а не прекратить его навсегда», – говорится в документе.
В свою очередь Тель-Авив, представители которого не были приглашены в Каир, выразил сожаление, что участники конференции не осудили «исламский террор». «К сожалению, даже в условиях этих ужасающих зверств [со стороны «Хамас»] нашлись люди, которым трудно осудить терроризм или признать опасность. Израиль сделает то, что должен, и ожидает, что международное сообщество признает праведность битвы, которую он ведет», – сообщает пресс-служба израильского МИДа.
На саммит приехали представители 30 государств, прежде всего Ближнего Востока, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Евросовета Шарль Мишель. Россию на встрече представлял замминистра иностранных дел Михаил Богданов, а США – временный поверенный в делах США в Египте Бет Джонс. При этом на саммите не присутствовали представители соседних с Израилем Ливана и Сирии, а также Ирана – союзника «Хамас». По мнению востоковеда Руслана Сулейманова, египетские власти не пригласили представителей иранских и сирийских властей на форум, чтобы не раздражать западные государства, в первую очередь США и Израиль.
Египетский президент ас-Сиси призвал участников встречи разработать дорожную карту, которая положила бы конец «гуманитарной катастрофе» в секторе Газа, и восстановить мир между израильтянами и палестинцами. Помимо этого он категорически отверг перспективу «насильственного перемещения палестинцев» из Газы на египетскую территорию. «Ликвидация палестинского вопроса без справедливого решения находится за пределами допустимого, в любом случае это никогда не произойдет за счет Египта», – добавил он.
С нового обострения палестино-израильского противостояния более 1 млн палестинцев (из 2,3 млн) покинули северный участок Газы, где израильские военные планируют осуществить наземную военную операцию, и переместились на юг анклава вдоль границы с Египтом.
Аналогичное заявление сделал король Иордании Абдалла II, отметив, что Амман ранее принял наибольшее количество палестинских беженцев в ходе предыдущих войн на Ближнем Востоке: «Насильственное перемещение лиц – военное преступление и «красная линия» для всех нас». По разным оценкам, из 11 млн иорданцев порядка 55–60% жителей королевства – палестинские беженцы и их потомки. А председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал Израиль «прекратить варварскую агрессию» в секторе Газа.
Представители западных стран на конференции говорили об угрозе «палестинского терроризма». Глава Евросовета Мишель предложил всем участникам внести свой вклад, чтобы «разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке», и подтвердил право Израиля на защиту от террора «Хамас» в соответствии с международным правом, в том числе гуманитарным.
Еще европейские участники акцентировали внимание на гуманитарной ситуации в Газе. Израиль с 8 августа держит регион в блокаде, а также прекратил подачу воды и электроэнергии (меры были приняты на следующий день после атаки «Хамас» на еврейское государство). Всего, по данным минздрава Палестины, в ходе израильских воздушных атак в регионе погибли 4385 палестинцев. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предложила создать гуманитарный коридор из Синая в арабский анклав, который, по ее словам, может привести к деэскалации. Представители Великобритании, Италии и Германии попросили израильских военных проявить сдержанность в конфликте.
В свою очередь Богданов призвал противоборствующие стороны к немедленному прекращению витка насилия, обеспечить гуманитарные коридоры «с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся» и предложил участникам сформировать коллективный посреднический механизм с активной ролью региональных государств для решения проблем на Ближнем Востоке. Американский представитель в Каире отказался от выступления.
Каир изначально не планировал находить между участниками саммита точки соприкосновения, чтобы выйти на итоговую декларацию, считает Сулейманов. По его словам, для египетских властей представительный форум по палестинской проблеме – это в первую очередь имиджевая история, чтобы поднять свой международный вес. С другой стороны, полагает эксперт, Каир желал продемонстрировать мусульманским государствам, что Египет продолжает оставаться ключевым игроком арабского мира.
Остальные участники, считает Сулейманов, также изначально не рассчитывали на принятие итоговой декларации и всячески демонстрировали имитацию бурной деятельности: «Все понимают, что без привлечения конфликтующих сторон снизить региональную напряженность в регионе не получится. Поэтому реальных шагов к достижению хотя бы соглашения о прекращении огня мы не увидели».
Незадолго до открытия саммита 21 октября через египетский КПП «Рафах» на юг Газы впервые с 7 октября прибыли 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Палестинская сторона впоследствии выразила разочарование из-за того, что в эту партию не включили топливо, а объем помощи составил всего 3% от ежедневных поставок, которые поступали в палестинский анклав до начала эскалации.
Снижение потока гуманитарной помощи в Газу может быть связано с сильным повреждением КПП после ударов израильских ВВС, поясняет Сулейманов. Кроме того, продолжает эксперт, Каир опасается потенциальных военных провокаций и нападений боевиков на конвои с грузом, после чего могут последовать обвинения в адрес египетских властей о неспособности обеспечить безопасность коридора. «В этом вопросе Египет хотел бы самоустраниться. Он настаивает на том, что проблема сектора Газа должна решаться внутри палестинского анклава», – добавил эксперт.
Каир опасается, что с открытием КПП для беженцев на Синай могут проникнуть боевики «Хамас», продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Помимо этого Египет сегодня испытывает экономические трудности, а 1 млн беженцев может стать для него непосильной ношей в преддверии выборов, отметил эксперт.
Саммит мира в Каире состоялся на фоне готовящейся наземной военной операции Израиля в секторе Газа. 20 октября израильский министр обороны Йоав Галант в ходе выступления в парламентском комитете по иностранным делам представил трехэтапный план военной кампании в палестинском анклаве. По его словам, сухопутная операция ЦАХАЛ начнется только после уничтожения живой силы и инфраструктуры «Хамас» в регионе. После этого Тель-Авив планирует создать в анклаве «режим безопасности», не уточнив, каким будет этот режим и кто будет управлять территорией.
21 октября Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации написало, что после ликвидации ячеек «Хамас» и их союзников в Газе израильские власти планируют сформировать в регионе временное правительство при поддержке ООН и при участии правительств арабских государств. По словам собеседников агентства, начало военной наземной операции задерживается из-за того, что Израиль дает время оставшимся жителям покинуть северный участок сектора, а также рассчитывает провести с палестинскими боевиками секретные переговоры по освобождению заложников при посредничестве Катара. Всего, по данным израильского военного ведомства, в плену у боевиков «Хамас» могут находиться 212 человек.
Сухопутная операция Израиля в секторе Газа неизбежна: ее отмена чревата худшими последствиями для Израиля, говорит Зелтынь. «Естественно, вторжение израильских войск будет сопряжено с потерями палестинского населения. Но отказ от операции приведет в будущем к повторению новой атаки боевиков «Хамас» на израильские поселения», – отметил он.
Израильские военные еще ведут подготовительные работы, чтобы подготовить резервистов к боям в условиях плотной городской застройки, сказал Сулейманов. «Очевидно, это будет непростая операция: боевики хорошо подготовились к городской герилье и построили разветвленную сеть подземных тоннелей. Бои могут затянуться и привести к еще большим жертвам. Помимо этого может возникнуть угроза жизни для удерживаемых «Хамас» заложников», – пояснил эксперт.