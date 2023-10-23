На Саммите мира пытались найти точки соприкосновения между Израилем и «Хамасом»

Еще европейские участники акцентировали внимание на гуманитарной ситуации в Газе. Израиль с 8 августа держит регион в блокаде, а также прекратил подачу воды и электроэнергии (меры были приняты на следующий день после атаки «Хамас» на еврейское государство). Всего, по данным минздрава Палестины, в ходе израильских воздушных атак в регионе погибли 4385 палестинцев. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предложила создать гуманитарный коридор из Синая в арабский анклав, который, по ее словам, может привести к деэскалации. Представители Великобритании, Италии и Германии попросили израильских военных проявить сдержанность в конфликте.