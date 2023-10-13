Представительство России в Палестине назвало ситуацию в Газе катастрофической

Представительство России в Палестине назвало ситуацию в Газе катастрофическойИзраиль приказал 1 млн жителей севера анклава уйти за сутки на юг
Ситуация в секторе Газа катастрофическая, жители анклава в панике, самостоятельно перемещаются из квартала в квартал Газы и из города в город, укрываясь от авианалетов. Так описала вечером 13 октября «Ведомостям» положение дел в этой части Палестины пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной автономии Алия Зарипова. Она добавила, что российское дипучреждение, базирующееся в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, «находится на связи» с российским консульским пунктом в Газе.
«[Но] непосредственно представительство помочь [российским гражданам в Газе] не может, поскольку физически попасть на территорию сектора невозможно. Эвакуация из анклава по-прежнему в проработке. На данный момент в списках более 700 человек, из них более 400 россиян», – сказала Зарипова.
Поздно вечером 12 октября министерство обороны Израиля и армия обороны страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН о необходимости обязательной эвакуации на юг 1,1 млн палестинцев из города Газа на севере анклава. Это половина официального населения территории. Выезд людей должен произойти в течение 24 часов. ЦАХАЛ объяснил эвакуацию Газы тем, что территория является «районом, где происходят военные операции», и где они будут «активно продолжаться».
Сколько людей живет в секторе Газа
Оценка всего населения сектора Газа на январь 2023 г., по данным главного управления гражданского состояния МВД ХАМАС – 2 375 259 человек.
Тель-Авив продолжает готовиться к наземной операции в Газе, которую правительство страны одобрило 8 октября. Израильские военные также призвали уйти из этого района и гуманитарные организации ООН.
Израиль несколько дней ведет массированные бомбардировки жилых кварталов сектора Газа в ответ на террористическую атаку «Хамас». К 13 октября, по оценке Telegram-канала минздрава Палестины, в секторе Газа были убиты 1799 человек, 6388 были ранены. В секторе из-за бомбардировок израильской авиации погибли 447 детей, сообщил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер также со ссылкой на палестинский минздрав.
В ООН, в свою очередь, заявили 13 октября, что эвакуация такого большого числа людей в столь сжатые сроки «невозможна» и обернется гуманитарной катастрофой.
«ООН считает невозможным, чтобы такое движение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», - приводит пресс-служба организации слова Стефана Дюжаррика, представителя генерального секретаря организации. ООН решительно призывает отменить любой такой приказ, если он будет подтвержден, говорится в заявлении. Это, по словам Дюжаррика, позволит избежать превращения «того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».
Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаззарини, предупредил, что приказ о переселении «приведет только к беспрецедентному уровню страданий и еще больше толкнет людей в секторе Газа в пропасть». Он сказал, что более 423 000 человек в анклаве уже стали перемещенными лицами, из них более 270 000 находятся в убежищах БАПОР.
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявили, что не понимают, как может произойти такая эвакуация «в центре зоны боевых действий, где люди уже на грани смерти».
Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) присоединилась к призыву к Израилю отменить приказ о переселении. Для многих это станет «смертным приговором», заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.
По его словам, система здравоохранения в секторе Газа находится на «переломном этапе». Так, две крупные больницы на севере сектора Газа – Индонезийская больница и больница Шифа — уже превысили свою общую вместимость в 760 коек, больницы на юге Газы «переполнены». Шесть из семи главных больниц в секторе Газа функционируют лишь частично, добавил он. При этом Ясаревич подчеркнул, что перемещение уязвимых пациентов, в особенности тяжелораненых, детей и новорожденных, зависящих от жизнеобеспечения в отделениях интенсивной терапии, будет для них «смертным приговором».
«Просить медицинских работников сделать это – это просто жестоко», – сказал он. Ясаревич добавил, что уже сейчас врачам из-за недостатка расходных материалов приходится выбирать, кому из тяжелораненых оказывать помощь.
«Ничто не может оправдать нападения на Израиль в минувшие выходные. Но эти нападения, в свою очередь, не могут оправдать полное разрушение Газы», – говорится в комментарии пресс-службы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве. «Инструкции, данные израильскими властями населению города Газа немедленно покинуть свои дома, в сочетании с полной блокадой, несовместимы с международным гуманитарным правом», – указано там.
Представительство МККК считает, что «учитывая нынешнюю блокаду сектора Газа, трудно представить себе, что подобная эвакуация будет проведена безопасно, в таких условиях усилий гуманитарных организаций просто не хватит». Израиль после нападения «Хамас» закрыл границы Газы, прекратив поставки туда продовольствия, топлива, воды, лекарств и других жизненно необходимых товаров.
«Ведомости» запросили Российский Красный Крест (участник Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца) об оценке гуманитарной ситуации в анклаве и подготовке возможных миссий с отправкой гуманитарной помощи и специалистов в район сектора Газа.
На приказ ЦАХАЛ жителям Газы уже отреагировал Китай. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выступает против любых действий, способных причинить вред мирным жителям. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби вечером 13 октября (по Москве) заявил, что переселение 1 млн жителей Газы за 24 часа на юг будет «непростой задачей», хотя Вашингтон не сомневается в правильности этого решения. По словам Кирби, в Вашингтоне понимают, почему израильские военные пытаются это сделать: «[Чтобы] изолировать гражданское население от "Хамас", который является их настоящей целью».
При этом днем ранее израильское радио Kan сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон предложил провести эвакуацию населения Газы в Египет. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, комментируя эту информацию, заявил 12 октября вечером, что жители Газы должны «оставаться на своей земле» (цитата по AFP). Единственный условно рабочий КПП для выхода из анклава – «Рафах» – находится как раз на египетской границе, но его работа периодически прерывается ударами ВВС Израиля.
«Ведомости» направили запрос официальному представителю МИД России о позиции ведомства в связи с требованием Израиля к 1 млн жителей Газы переместиться из северной части анклава на юг.
По мнению старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Суркова, перемещение более 1 млн палестинцев с севера сектора Газа на юг только усугубит и так катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве и ожесточит его обитателей против Израиля. «Сектор Газа – одно из самых густонаселенных мест на Ближнем Востоке. Рост плотности населения на юге в текущих условиях не предвещает ничего хорошего», – считает ученый.
Он заметил, что, по видимому, в своем требовании Израиль руководствуется собственными военными соображениями и мотивами безопасности. Эксперт предположил, что, очевидно, дело идет к «выдавливанию» не менее миллиона жителей анклава в соседний Египет, который к этому не готов.
«Египет не имеет соответствующей инфраструктуры на пустынном Синайском полуострове, страна и без того переживает экономический кризис, а также последствия наплыва беженцев из соседнего Судана, где идет гражданская война. Поэтому Каир в завуалированной форме противится возможному приему палестинцев и опасается такого сценария», – говорит Сурков.
Он также заметил, что перемещение столь крупных масс арабского населения Палестины приведет лишь к дальнейшему ухудшению отношений между Израилем и его соседями, и многие участники «соглашений Авраама» (подписывавшиеся в 2020-2021 гг. договора о нормализации отношений Израиля с арабскими государствами региона. – «Ведомости») могут отозвать свои подписи. «Это вызывает в памяти волны бегства миллионов палестинцев в 1948 и 1967 гг., создавая дополнительный негативный фон, Учитывая, что две трети жителей анклава и есть по сути беженцы от предыдущих конфликтов с Израилем», – заключил Сурков.