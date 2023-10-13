Представительство России в Палестине назвало ситуацию в Газе катастрофической

По его словам, система здравоохранения в секторе Газа находится на «переломном этапе». Так, две крупные больницы на севере сектора Газа – Индонезийская больница и больница Шифа — уже превысили свою общую вместимость в 760 коек, больницы на юге Газы «переполнены». Шесть из семи главных больниц в секторе Газа функционируют лишь частично, добавил он. При этом Ясаревич подчеркнул, что перемещение уязвимых пациентов, в особенности тяжелораненых, детей и новорожденных, зависящих от жизнеобеспечения в отделениях интенсивной терапии, будет для них «смертным приговором».