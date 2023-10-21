Участники саммита в Египте исключили уход палестинцев из сектора Газа

Участники саммита в Египте исключили уход палестинцев из сектора ГазаПринудительное перемещение жителей станет военным преступлением, считают в Иордании
Президент Палестины Махмуд Аббас на саммите в Каире исключил возможность перемещения палестинцев из сектора Газа и обвинил Израиль в агрессии против палестинского народа. Против принудительной эвакуации граждан также высказались король Иордании и президент Египта – последний на прошлой неделе выступил с предложением принять у себя международный саммит по палестино-израильскому конфликту.
На саммите в Каире 21 октября Аббас раскритиковал операцию Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya. Он заявил, что палестинцы столкнулись с «израильской агрессией», направленной против гражданского населения. Для урегулирования конфликта он призвал к «реализации решения о создании двух государств и прекращению оккупации на основе четких сроков».
Лидер Палестины, по информации телеканала, также призвал Совет Безопасности ООН нести ответственность перед палестинским народом. Он подчеркнул, что палестинцы не будут перемещены или изгнаны со своей земли.
С такой позицией согласился король Иордании Абдалла II ибн Хусейн. Возможное «принудительное или внутреннее перемещение палестинцев» он назвал военным преступлением. Монарх также осудил молчание в мире после израильских атак на анклав и призвал к «беспристрастному подходу к израильско-палестинскому конфликту».
«Послание, которое слышит арабский мир, заключается в том, что жизни палестинцев имеют меньшее значение, чем жизни израильтян», – сказал он, добавив, что был опечален «актами насилия против невинных гражданских лиц в секторе Газа, на Западном Берегу и в Израиле».
По мнению короля Иордании, послание израильтянам должно заключаться в том, что «мы хотим мира и безопасности для вас и палестинцев».
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня.
Глава египетского государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей из сектора Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией». Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа, передает телеканал.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита призвал защитить мирное население и гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы и помещения ООН, от израильских ударов. По его мнению, нападение «Хамаса» на Израиль «никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа». Он также подчеркнул, что решение конфликта на основе создания двух государств является «единственной реалистичной основой для истинного мира и стабильности».
«Израильтяне должны увидеть материализацию своих законных потребностей в безопасности, а палестинцы – реализацию своих законных стремлений к созданию независимого государства», – сказал Гутерриш.
ООН круглосуточно работает со всеми сторонами в целях обеспечения устойчивой доставки помощи в Газу, однако ее жителям «нужна приверженность гораздо большему» – непрерывному поступлению помощи в необходимом масштабе, добавил генсек организации.
Пока не видно, что у этого саммита есть шансы действительно остановить боевые действия со стороны Израиля, как это было заявлено в целях мероприятия, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, это попытка арабских государств продемонстрировать свою активность, но вряд ли их резолюции смогут остановить Тель-Авив, уже получивший гарантии всесторонней поддержки со стороны США.
Какое-то влияние на ситуацию саммит может оказать, если только на нем будут обнародованы решения, равные по масштабам нефтяному эмбарго 1973 г., в отношении западных стран, но пока такое маловероятно, полагает он. «Пока не видно готовности арабских стран занимать более жесткую позицию чем та, которая уже была в общем продемонстрирована. Будет неожиданностью, если позиция качественно ужесточится», – считает Семенов.