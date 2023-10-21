Участники саммита в Египте исключили уход палестинцев из сектора Газа

Какое-то влияние на ситуацию саммит может оказать, если только на нем будут обнародованы решения, равные по масштабам нефтяному эмбарго 1973 г., в отношении западных стран, но пока такое маловероятно, полагает он. «Пока не видно готовности арабских стран занимать более жесткую позицию чем та, которая уже была в общем продемонстрирована. Будет неожиданностью, если позиция качественно ужесточится», – считает Семенов.