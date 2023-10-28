Небензя назвал победой здравого смысла принятие ООН резолюции по конфликту в Газе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма принятие Генассамблеей ООН резолюции, призывающей к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.
«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — отметил Небензя.
Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. 27 октября Израиль заявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» ответили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа.
По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.