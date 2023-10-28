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Небензя назвал победой здравого смысла принятие ООН резолюции по конфликту в Газе

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма принятие Генассамблеей ООН резолюции, призывающей к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — отметил Небензя.

Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. 

Ранее по теме: Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в секторе Газа

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. 27 октября Израиль заявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» ответили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа.

По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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